مصر تطرح أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط

كشفت وثيقة أن مصر بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات عند نحو 5.75 بالمئة في أول إصدار لهذا النوع من السندات تقوم به حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي وهو ما يعني بوجه عام أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

ويكتمل بيع الدين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ومن المقرر استخدام حصيلته لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتم تكليف كريدي أجريكول وسيتي وإتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك بترتيب الصفقة.