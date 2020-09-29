«فيات كرايسلر» تدفع 9.5 مليون دولار لتسوية قضية تتعلق بالانبعاثات



قالت شركة فيات كرايسلر الإيطالية-الأميركية اليوم الثلاثاء: إنها قامت بدفع 9.5 مليون دولار لتسوية قضية متعلقة بالانبعاثات في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت الشركة أنها كانت تخضع للتحقيقات من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية «بشأن الكشف عن مسائل تتعلق بالانبعاثات» تعود لمطلع عام 2016.

وأوضحت الشركة أنه تم التوصل لتسوية للقضية «تشمل دفع 9.5 مليون دولار».

ويشار إلى أن شركة فيات كرايسلر تستعد حالياً للاندماج مع شركة بي اس ايه الفرنسية، مالكة بيجو وسيتروين وأوبل، ومن المقرر أن يصبح الكيان الجديد، الذي سوف يطلق عليه ستيلانتيس، رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وتهدف فيات كرايسلر و بي اس ايه لاستكمال الاندماج بحلول الربع الأول من عام 2021.

وقد أعلنت الشركتان اليوم تشكيل مجلس إدارة الكيان الجديد، ويتألف من 11 شخصاً، ويتعين أن يحصل على موافقة حاملي الأسهم.



