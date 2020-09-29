"أمرك" يسلم أولى الطائرات من منشآته الحديثة في العين

أعلن المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة "أمرك"، المزودّ الإقليمي الرائد بخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات العسكرية، اليوم، عن تسليم أول طائرة من طراز هيركوليس "سي-130" من محطته العصرية الحديثة في العين.

وأكدت شركة "أمرك" جاهزيتها لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة والشاملة للطائرات من المقدمة إلى الذيل، وامتلاكها القدرة الكاملة على تعديل أنواع الطائرات المختلفة وترقيتها.

وخضعت طائرة هيركوليس (سي-130) التي تسلمتها منشأة الشركة الجديدة في العين لصيانة مبرمجة (PDM)لزيادة قدرتها من خلال إطالة عمرها التشغيلي، وهي أولى عمليات الصيانة المبرمجة التي يتم إجراؤها على الطائرات في هذا المرفق العالمي.



وتتميز منشأة "أمرك" الجديدة للصيانة والإصلاح والعَمرة بقدرتها على دعم أكثر من 35 نوعاً مختلفاً من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة على حدّ سواء .. وفضلاً عن ذلك، توفر المنشأة إحدى أكبر قدرات حظائر الطائرات العسكرية والمدنية في المنطقة، على امتداد مساحة تصل إلى 36,500 متر مربعة. وتُعدّ "أمرك" أيضاً مركز خدمة لوكهيد مارتن الوحيد المعتمد في المنطقة لطائرات هيركوليس (سي-130)، كما تحتل موقع الصدارة في مجال خدمات الصيانة المبرمجة، واستدامة أساطيل الطائرات الشاملة، بما ينسجم مع مهامها الأوسع والمتمثلة بدعم قدرات الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول المنطقة.



وكانت "أمرك" قد استقبلت في شهر مارس 2020 طائرة من طراز (CN235) وطائرة نقل وقود متعددة المهام من طراز A330 /MRTT/ بما شكّل انطلاقة سلسة لأعمال منشأتها الجديدة الممتدة على مساحة كيلومتر مربعة في مدينة العين.

وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في "ايدج" ورئيس مجلس إدارة "أمرك": تسعى شركتنا لوضع معايير إقليمية جديدة للعمليات العسكرية في هذا القطاع، اعتماداً على تميزها في المجال الهندسي وحلولها المتطورة .. ومع تسليم أولى طائرات هيركوليس "سي-130" من منشآتنا الحديثة في العين، نؤكد قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، وتعزيز جهودنا الرامية لترسيخ مكانتنا المتميزة، كمركز رائد لأعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة في المنطقة.

وأضاف البريكي: تُقدم منشآتنا في العين شهادة واضحة على رؤية "أمرك" الطموحة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للتميز في توفير حلول استدامة الطائرات من خلال خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة والترقية.. ومع التزامنا برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، نتطلع أيضاً إلى الاعتماد على مبادراتنا المتميزة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبناء قوة عاملة محلية تحظى بالمهارات العالية اللازمة للارتقاء بقطاع الطيران والدفاع الوطني نحو آفاق جديدة.

يشتمل مركز "أمرك" الجديد للصيانة والإصلاح والعمرة على أربع حظائر متعددة الأغراض للطائرات، وأكثر من 30 متجراً هندسياً بالإضافة إلى مرفق مخصص للطلاء يتم التحكم بدرجة حرارته .. كما ينفرد المركز بكونه منشأة مخصصة لصيانة وإصلاح وعَمرة طائرات "بلاك هوك" بصورة شاملة من المقدمة إلى الذيل، مع توفير وحدات قابلة للاستبدال تتضمن الشفرات والنواقل، والمحركات، والأنظمة الفرعية للطائرات.

تتبع شركة "أمرك" لقطاع دعم المهام في "ايدج" تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات .. وفي يوليو 2020، أعلنت "ايدج" عن دخولها في اتفاقية مشروطة للاستحواذ على حصة 40% من شركة "أمرك" وهي الحصة المتبقية لشركة لوكهيد مارتن وشركة سيكورسكي التابعة لها في "أمرك".