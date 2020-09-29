النفط ينخفض بفعل تنامي مخاوف الطلب

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتمحي مكاسب من الجلسة السابقة فيما رجحت كفة مخاوف الطلب المزمنة جراء جائحة كورونا أمام آمال ولدتها حزمة تحفيز أميركية جديدة يجد مشرعون صعوبة في الاتفاق عليها.

وأودى مرض كوفيد-19 بحياة أكثر من مليون نسمة في أنحاء العالم حتى اليوم الثلاثاء، في حين تشهد حالات الإصابة والوفيات تزايداً في عدة دول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتاً ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 40.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر الأكثر نشاطاً 32 سنتاً ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.55 دولار للبرميل، وهبط عقد نوفمبر الذي ينتهي غداً الأربعاء 27 سنتاً إلى 42.16 دولار للبرميل.