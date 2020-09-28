«إي بي آي» تعلن تصنيع أجنحة الذيل لطائرات «بوينج 787» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إي بي آي»، العمود الفقري لأعمال الهندسة في قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات، أمس، عن توسعة قدراتها التصنيعية لدعم إنتاج طائرة بوينج 787 دريملاينر، على هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران، والتي تقام افتراضياً في أبوظبي خلال يومي 28 و29 سبتمبر.

وستعمل الشركة على تصنيع أجنحة الذيل من الألمونيوم لاستخدامها في طائرات دريملاينر 787 التجارية، وستكون خطوط التجميع التسلسلي امتداداً لخطوط منشأة الشركة في أبوظبي، حيث ستخضع الأجزاء المصنعة أيضاً لمعالجة الأسطح في منشأة «إي بي آي» التي أطلقت في العام الماضي.

وتأسست المنشأة العام الماضي، في إطار اتفاقية تعاون صناعي بين مجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، وبين شركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن (بوينج) وشركة (إي بي آي) بهدف إنشاء مصنع معالجة كيماوية يعزز قدرات الإنتاج الحالية، ويُوسّع قدرات التصنيع الآلي القائمة لتشمل تجميع الطائرات لمصلحة صانعي المعدات الأصلية في قطاع الفضاء والطيران.

وتتبع شركة «إي بي آي» لقطاع دعم المهام في «إيدج»، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره من المجالات في دولة الإمارات، والذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي.

إلى ذلك، قال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في «إيدج»: «خلال السنوات الأخيرة، ضاعفت دولة الإمارات من قدراتها الصناعية المحلية، وتسهم الفرص التي تتيحها الاتفاقية في دعم النمو المتسارع للبنية التحتية للتصنيع. مع التركيز على تقديم مكونات عالية الجودة لشركة «بوينج» وعملائها، اعتماداً على خبرتنا الإقليمية الرائدة في تصنيع المعدات المتخصصة، وتعاقداتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية حول العالم».

وأضاف: «التوسع بقدرات التصنيع الخاصة لدى«إي بي آي» مؤشر إيجابي على تطور الصناعات الدفاعية والجوية في المنطقة، ونطمح إلى استكشاف مزيد من الفرص المماثلة خلال السنوات المقبلة».

من جانبه، قال برنارد دن، رئيس شركة «بوينج» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يسهم هذا التعاقد في التوسع بإمكانات وقدرات سلسلة التوريد العالمية لبرنامج« بوينج»، ودعم مزيد من التطوير في صناعة الطيران في دولة الإمارات. وإضافة «إي بي آي» كمورّد جديد لقطع طائرات دريملاينر 787 مثالاً نموذجياً عن نهجنا المتبع في تبادل المنفعة مع شركائنا في دولة الإمارات».

وتُشكل طائرات بوينج 787 دريملاينر الجديدة، عائلة طائرات تجارية عالية الكفاءة تشمل تشكيلات الطائرات النفاثة الكبيرة وسرعاتها ضمن فئة وسط السوق. وتم تصميم عائلة طائرات 787 بكفاءة عالية تتيح لشركات الطيران فتح مسارات جديدة مربحة، ونقل الأشخاص إلى وجهاتهم براحة. ومنذ دخولها إلى الخدمة في عام 2011، قامت طائرات 787 بتشغيل أكثر من 1900 خط جوي، وتُسيّر أكثر من 300 خط جوي من دون توقف حول العالم.

وتعزز هذه الاتفاقية سمعة شركة «إي بي آي» الرائدة في إنتاج مكونات الطائرات التجارية، حيث أصبحت الشركة، في وقت سابق من هذا العام، المصنّع الإقليمي الرئيس لقطع طائرات (إيرباص). وتقوم الشركة بتصنيع مكونات هندسية بالغة التعقيد لقطاعات الدفاع والطيران والنفط والغاز ضمن منشأتها المتطورة في أبوظبي. وتتنوع قدرات الشركة بين هندسة التصنيع، والمعالجة الآلية، ومعالجة الأسطح والمعالجة الحرارية، والطلاء وتصنيع أدوات القَطع والفحص والمختبرات.