«سند» توقع اتفاقية مع «برات آند ويتني» و«إنترناشيونال آيرو إنجنز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس كلٌ من شركة سند، المتخصصة في صيانة وتأجير محركات الطيران ومكوناتها والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة «برات آند ويتني»، وشركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز» (آي إيه إي)، عن توقيعهما اتفاقية جديدة بقيمة مليار درهم، تقوم بموجبها شركة «سند لتقنيات الطيران» بتوسيع نطاق شراكتها مع شركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز»، من خلال توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركاتها من طراز V2500، التي تستخدم على أسطول طائرات إيرباص A320.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية الجديدة خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي، التي جمعت كبار قادة قطاع صناعة الطيران والدفاع والفضاء لمناقشة آثار جائحة كوفيد- 19 على القطاع.

وتعزز هذه الاتفاقية آفاق التعاون بين سند، وشركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز» (آي إيه إي) في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز» (آي إيه إي) المصنعة لمحركات V2500 بصيانة محركاتها في منشأة «سند لتقنيات الطيران» المتطورة في أبوظبي، مؤكدةً بذلك ثقة كبرى شركات صناعة الطيران العالمية والتزامها بالتعاون مع قطاع صناعة الطيران في أبوظبي خلال فترة التذبذب التي يشهدها قطاع صناعة الطيران على المستوى العالمي.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية الجديدة، قال منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في سند: «يجري توقيع هذه الاتفاقية الجديدة في مرحلة دقيقة من تاريخ قطاع صناعة الطيران، حيث شهد هذا القطاع تحديات غير مسبوقة على الصعيد العالمي.

ولا شك في هذه الاتفاقية دليلٌ آخر على مكانة أبوظبي الراسخة مركزاً عالمياً موثوقاً لصناعة الطيران والخدمات الهندسية المتميزة.

فمع توجه العديد من الشركات العالمية إلى إعادة صياغة علاقاتها مع شركائها بما ينسجم مع الدروس المستفادة من مرحلة الجائحة، يبدو أن المرونة والاستدامة والقدرة الكبيرة على التعامل مع الأزمات تؤهل قطاع صناعة الطيران في الإمارات إلى تكريس مكانته شريكاً مفضلاً لكبرى الشركات العالمية.

وقد أثبتت سند لتقنيات الطيران تميز قدراتها الهندسية وكوادرها التي استطاعت تلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى التعامل بكفاءة مع الظروف غير الاعتيادية التي نتجت عن الجائحة». ومن جانبه، قال دايف إيميرلنغ، نائب الرئيس للشؤون التجارية لدى «برات آند ويتني»: «ترتبط كل من»برات آند ويتني«و»إنترناشيونال آيرو إنجنز«(آي إيه إي) بعلاقات شراكة متينة نتطلع إلى مواصلة تعزيزها في السنوات المقبلة.

ونتوقع أن تستفيد شركات الطيران التي تمتلك محركات V2500 بشكل كبير من خدمات الصيانة والإصلاح التي تقدمها سند».

وقد وفرت خدماتها لما يزيد على 300 محرك من طراز V2500 منذ العام 2012، بمعدل زيادة سنوية يزيد على 19%. ويصل عدد محركات V2500 التي قامت شركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز» (آي إيه إي) ببيعها إلى ما يزيد على 7 آلاف محرك حول العالم.