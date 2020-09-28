ندوات افتراضية بأبوظبي تستهدف الشركات التكنولوجية الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إنها ستدشن أول سلسلة ندوات افتراضية عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وبرنامج «غداً 21».

وسوف تجمع الندوات الافتراضية، التي تُعقد بعنوان «آفاق أبوظبي الرقمية»، نخبة من الشخصيات القيادية في أبوظبي لتعزيز الوعي بالمشهد التكنولوجي المزدهر في الإمارة، وتسليط الضوء على فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيق النمو المستدام، انطلاقاً من العاصمة الإماراتية.

وسوف تستفيد الشركات الناشئة العالمية وأصحاب رأس المال الجريء والمستثمرون والمؤسسات الكبيرة من هذا الزخم في الرؤى حول الفرص والفوائد سريعة التوسع، لتأسيس مقار لها في أبوظبي، بصفتها وجهة انطلاق للنمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الربحية.

وستشكّل هذه السلسلة الفريدة من الندوات الافتراضية منصة لطرح مجموعة متنوعة من الأفكار ووجهات النظر من قبل كبار المسؤولين في حكومة أبوظبي، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات ومؤسسي التكنولوجيا الناجحين، ورؤى أصحاب رأس المال الجريء.

وستشمل الجلسات مناقشات حول المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز منظومة عالمية حيوية للتكنولوجيا وبيئة أعمال مرنة في أبوظبي، مع مراعاة الاعتبارات الرئيسية للشركات الناشئة الطموحة، التي تسعى إلى مزيد من النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اعتباراً من يوم 5 أكتوبر، سوف تُعقد ندوات «آفاق أبوظبي الرقمية» عبر أربع جلسات افتراضية، تتم مناقشة موضوع جديد في كلٍ منها، وتغطي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة الشركات، وبيئة الأعمال القوية والمستقرة في أبوظبي، وسبل الحصول على التمويل وبناء مجتمع تعاوني.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، رئيس مجلس إدارة منصة Hub71: «تعد ندوات «آفاق أبوظبي الرقمية» مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، وفتح آفاق استثمارية واعدة وجديدة للشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا، مؤكداً دعم حكومة إمارة أبوظبي لمثل هذه المبادرات، بما يعكس إيمانها الراسخ بأن الشركات الناشئة هي ركيزة رئيسة وهامة في نمو الاقتصاد المحلي، وهي عنصر أساسي في تحقيق مسيرة التحول الرقمي، وتمكين أبوظبي من مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة».

وأضاف: «تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تفعيل جهودنا المستمرة لتشجيع الشركات المستهدفة لتحقيق أهدافها ومساعيها» مشيراً إلى أن الجلسات الافتراضية لندوات «آفاق أبوظبي الرقمية»، من شأنها أن تسهم في زيادة المشاركة بين الشركات الناشئة التي يمكن أن تستفيد من المشهد التكنولوجي المزدهر في الإمارة، مع التركيز بشكل أساسي على الفرص والمزايا التي يتم توفيرها في أبوظبي».

وقالت حنان هرهرة اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تؤكد سلسلة ندوات «آفاق أبوظبي الرقمية» التزام الشخصيات القيادية والتنفيذية في حكومة أبوظبي والقطاع الخاص بتحفيز المنظومة التكنولوجية عالمية الطراز في الإمارة، من خلال التركيز على أهمية اعتمادنا على التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، لتعزيز المكانة الاقتصادية لأبوظبي في الأسواق العالمية».

وتُعقد كل ندوة افتراضية في إطار زمني يصل إلى 60 دقيقة من المناقشات، حيث يتسنى للمشاركين بها طرح أفكارهم والتفاعل عبر الإنترنت مع كوكبة من أكثر الشخصيات تأثيراً في صناعة القرار في قطاع التكنولوجيا المزدهر بأبوظبي.