«بوينج 737 ماكس» تستأنف التحليق قبل يناير

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، منح شركة بوينج الموافقة على عودة طائرة 737 ماكس بنهاية العام الجاري، بعد التأكد من التزام الشركة الأميركية بإيجاد حلول لملاحظات أبدتها الوكالة خلال مراجعتها للطائرة، ومنها إضافة مستشعر ثالث لقياس المعامل الرئيس للرحلة.

وقال باتريك كي، المدير العام لوكالة سلامة الطيران الأوروبية، (EASA)، إن الوكالة بصدد الانتهاء من جميع الخطوات المطلوبة لوضع اللمسات الأخيرة بشأن عودة الطائرة للخدمة، لافتاً إلى أنه وللمرة الأولى منذ عام ونصف، يمكن القول إن الانتهاء من العمل المتعلق بطائرة بوينج 737 ماكس، بات منظوراً.

وقال كي في تصريحات للصحافة الفرنسية، إنه يتوقع أن تمنح وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي «إياسا» موافقتها الفنية في نوفمبر المقبل، ما يتزامن مع منح إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الضوء الأخضر لعودة الطائرة للخدمة، مضيفاً أن التفويض التشغيلي لإعادة الطائرة إلى الخدمة سيعتمد على شركات الطيران المشغلة وسلطات الطيران المدني.