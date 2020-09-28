2.8 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

زادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية أمس بنحو 2.8 مليار درهم، في ظل عمليات تبديل مراكز (الانتقال من سهم إلى آخر)، حيث توجهت غالبية التعاملات في سوق دبي المالي إلى أسهم المضاربات التي سجلت ارتفاعات جيدة في الأيام الماضية في محاولة لتعويض الخسائر في بعض الأسهم النشطة، إلى جانب شراء عدد من الأسهم التي لم تنل نصيبها من الارتفاعات.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية توجهاً نحو شراء الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات في ظل توقعات بتحسن نتائج أعمال الربع الثالث يمكن أن تنعكس على أسعار تلك الأسهم.

وكانت محصلة تعاملات الأمس زيادة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 0.784 مليار درهم إلى 679.457 مليار درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 2.138 مليار درهم إلى 316.359 مليار درهم.

وأغلقت مؤشرات الأسواق على ارتفاع إيجابي، حيث ربح مؤشر سوق دبي المالي 16.5 نقطة ليغلق عند مستوى 2261.49 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.73%، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.14% ليضيف 6.3 نقطة ويغلق عند مستوى 4492.1 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين زيادة ملموسة عن اليوم السابق حيث وصلت إلى 691.45 مليون درهم من تداول 726.97 مليون سهم خلال 8871 صفقة. وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 377.28 مليون درهم بعد تداول 107.19 مليون سهم، خلال تنفيذ 2508 صفقات. وفيما يخص قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تصدرها سهم «الدار العقارية» بنحو 23.78 مليون سهم، تلاه «إشراق» بتداول 18.2 مليون سهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنحو 12.9 مليون سهم. وحل سهم «بنك أبوظبي التجاري» رابعاً بحجم تداولات 9 ملايين سهم، ثم «سوداتل» بحجم تداولات 8.8 مليون سهم.

وحقق سهم «بنك أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 77.6مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 75.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بقيمة 55.2 مليون درهم. وحل سهم «أبوظبي التجاري» رابعاً في قائمة النشاط من حيث القيمة بنحو 50.7 مليون درهم، وتلاه «الدار العقارية» بقيمة تداولات 48.1 مليون درهم.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء تفاعلاً مع صعود عدد من الأسهم النشطة والقيادية وجاء في مقدمتها أسهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 3.6% إلى 4.31 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 0.5% إلى 2.03 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.7% إلى 5.57 درهم، كما سجلت أسهم نشطة ارتفاعات بنسبة جيدة ومنها «العالمية القابضة» بنسبة 3% إلى سعر 38.96 درهم، إضافة إلى ارتفاع سهم «ميثاق» بنسبة 3.39% ليغلق عند سعر 0.701 درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام تفاعلاً مع صعود أسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسهم 15 شركة، وتم التعامل على 619.775 مليون سهم، بقيمة 314.164 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6363 صفقة.

وواصل سهم «الإثمار القابضة» صدارة قائمة أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 43.8 مليون درهم، وتلاه «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداول 27.1 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» بقيمة 25.6 مليون درهم.

وتصدر سهم «دي إكس بي انترتينمنتس» قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 137.28 مليون سهم، وتلاه «الإثمار القابضة» بتداول 114.1 مليون سهم، ثم «إن ديجيتال سيرفيس» بتداول 106.2 مليون سهم، وجاء «الاتحاد العقارية» رابعاً بتداول 80.8 مليون سهم.

وشهد السوق عمليات تبديل مراكز بين الأسهم، حيث توجهت غالبية التعاملات إلى أسهم المضاربات التي سجلت ارتفاعات جيدة في الأيام الماضية في محاولة لتعويض الخسائر في بعض الأسهم النشطة، حيث كان أبرز هذه الأسهم «الإثمار القابضة» الذي واصل الهيمنة على التداولات وتسجيل الارتفاعات المتتالية أمس وسط توقعات بوجود عملية استحواذ، حيث صعد أمس بنسبة 7.8%، وصاحب ذلك صعود عدد من الأسهم التي لم تنل نصيبها من الارتفاعات في الأيام الماضية ومنها أسهم «اكتتاب» و«المدينة للتمويل» و«إن ديجيتال سيرفيس» بالحد الأقصى، إضافة إلى ارتفاع أسهم نشطة مثل «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.94% إلى 10.5 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.1% إلى 4.31 درهم، و«سلامة» بنسبة 4.62%. وفي المقابل لعبت الأسهم القيادية دوراً في تحجيم ارتفاع المؤشر، حيث كان في مقدمتها سهم «أرابتك القابضة» الذي انخفض بنسبة 4% إلى 0.54 درهم بعد إعلان الشركة أنها لم تقم بتعيين أي استشاري لإعادة هيكلة الديون.