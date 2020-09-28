«أبوظبي العالمي» يعين رئيساً تنفيذياً لسلطة تنظيم الخدمات المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي العالمي أمس، تعيين إيمانيول جيفاناكيس في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وذلك ابتداءً من أبريل 2021.

ويشغل إيمانيول حالياً منصب رئيس وحدة السياسات والقوانين لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية، حيث سيتولى منصبه الجديد، بعد تنحي ريتشارد تنج في شهر مارس 2021، حيث شغل ريتشارد منصب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لمدة 6 سنوات، وذلك منذ تأسيس السوق.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا الإعلان عن تعيين إيمانيول جيفاناكيس في منصبه الجديد في أبريل 2021، كونه شهد على مراحل تطور سوق أبوظبي العالمي، ولعب دوراً رائداً في تأسيس إطار عمل قانوني وتنظيمي متين، يرتكز على مبادئ الشفافية والتواصل. إنني على ثقة من أن معرفته القيمة وخبرته الواسعة في تطوير بيئة عمل مالية متقدمة ومتطورة، ستمكنه من قيادة سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو المزيد من النجاحات». وأضاف معاليه، تعليقاً على رحيل ريتشارد تنج من منصبه: «بالنيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وفريق عمل سوق أبوظبي العالمي، أود أن أشكر ريتشارد تنج على إسهامه ورؤيته والتزامه الكبير في تأسيس السوق. إن الجهود التي بذلها ريتشارد لتطوير الإطار التنظيمي للسوق وتعزيز مكانته، كمركز مالي رائد يتبنى أهم التقنيات والابتكارات، أسهمت في تحقيق النجاح الذي يحظى به السوق اليوم، وإنني أتمنى له النجاح في خططه المستقبلية».

من جانبه، قال ريتشارد تنج: «أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة في أبوظبي والدولة، وإلى كافة أعضاء مجلس إدارة السوق، على دعمهم وثقتهم وتوجيهاتهم القيمة خلال سنوات عملي في أبوظبي والدولة والمنطقة. لقد تمكنا من تحقيق هذه النجاحات في السوق وضمن سلطة تنظيم الخدمات المالية، بفضل رؤيتهم الاستراتيجية وقيادتهم الحكيمة. لقد سعدت بالعمل في سوق أبوظبي العالمي، وإنني على ثقة من أن إيمانيول وفريق عمل السوق سيتمكنون من قيادة سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو آفاق ونجاحات جديدة».