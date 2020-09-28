«مالية دبي» تُنهي المرحلة الأولى من برنامج «ألماس»

دبي(الاتحاد)

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي عن انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية، بنجاح، والتي شملت خمس جهات حكومية رئيسة.

ويهدف البرنامج، الذي أطلق عليه اسم «ألماس»، إلى تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية المقدمة إلى الجمهور، من أجل المساهمة في تحقيق خطة دبي 2021، باتباع أرفع معايير الاستدامة المالية وتنمية الموارد الحكومية.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن برنامج حساب تكاليف الخدمات الحكومية يدعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتسعير الخدمات الحكومية، من أجل رفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بسعادة المتعاملين، لجعل دبي إحدى أسعد المدن على وجه الأرض، فضلاً عن المساعدة في التخصيص المناسب للموارد، ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة.

جمال حامد

وأضاف: «يندرج البرنامج، الذي صدر به قرار المجلس التنفيذي رقم 48 لسنة 2017 وبُدئ العمل فيه قبل عامين، ضمن مسؤوليات دائرة المالية التي تتولّى الإشراف على تنفيذه، من منطلق حرصها على مواصلة الارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودورها الحيوي المتمثل في الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة».

من جانبه، وصف جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، المرحلة الأولى من برنامج «ألماس»، بالناجحة والمثمرة، مشيراً إلى حرص دائرة المالية على «تحقيق العدالة الاجتماعية في فرض جميع الرسوم الحكومية وتطبيقها في إمارة دبي بحسب أفضل المعايير، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة المالية».