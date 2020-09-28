اقتصادية دبي تنفذ 755 جولة وتخالف 18 منشأة

دبي (الاتحاد)

نفّذت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، يوم أمس، 755 جولة وزيارة رقابية ميدانية، شملت العديد من المناطق في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد.

وتمت مخالفة 18 منشأة متنوعة، توزعت ما بين 6 مخالفات لمنشآت في قطاع التجزئة، ومخالفتين لمنشأتين في تجارة الملابس الجاهزة، و4 مخالفات في تجارة الأنسجة والأقمشة، ومخالفة واحدة في كل من: تجارة العطور، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة الإلكترونيات، تجارة أجهزة الحاسب الآلي، إلى جانب مخالفتين لصالتي كمال أجسام، تمت مخالفتهما بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتوزعت مواقع المنشآت المخالفة، لتشمل عدداً من مراكز التسوق، والمدينة العالمية، والضغاية، وعيال ناصر. وجاءت أسباب المخالفات كالتالي: 16 مخالفة بسبب عدم التزام الموظفين والعاملين في المنشآت المخالفة بارتداء الكمامات، ومخالفتين اثنتين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

من جهة أخرى، وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـ 12 منشأة أخرى، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 725 محلاً.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة المساهمة في تمكين المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، انطلاقاً من مبدأ «الجميع مسؤول»، وحفاظاً على ما وصلت إليه الإمارة من إعادة دوران عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات، بشكلها الآمن والطبيعي. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.