237 مليون درهم مبيعات «ريبورتاج» خلال الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة ريبورتاج العقارية عن تحقيق مبيعات بقيمة تتجاوز 237 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل بذلك قيمة مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى 586 مليون درهم.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية، ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

ونظمت «ريبورتاج العقارية» مؤخراً يوماً للمبيعات في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء بدبي، حيث تم بيع 28 وحدة سكنية جديدة بقيمة تصل إلى 17 مليون درهم، بعدد من مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي.

وأوضح إسلام أحمد سليمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ريبورتاج العقارية»، أن تحقيق الشركة مبيعات قوية، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ 19» يؤكد قوة أداء الشركة، واستقرار القطاع العقاري بالإمارات.