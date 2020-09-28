طيران الإمارات تستأنف رحلات عنتيبي ومسقط

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى عنتيبي، أوغندا (1 أكتوبر) ومسقط، عمان (2 أكتوبر)، وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تخدمها إلى 94 مدينة.

وتستأنف طيران الإمارات خدماتها تدريجياً عبر الشبكة، لتتيح لعملائها مزيداً من خيارات السفر، وتوفر لهم ولموظفيها أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع مراحل السفر.‏‭

وسوف ‬تعمل ‬رحلات ‬طيران ‬الإمارات ‬بين ‬دبي ‬وعنتيبي ‬بمعدل ‬ثلاث ‬مرات ‬في ‬الأسبوع ‬أيام ‬الأحد ‬والخميس ‬والجمعة، ‬ما ‬يوسع ‬شبكة ‬خطوطها ‬في ‬أفريقيا ‬لتغطي ‬20 ‬وجهة ‬ويتيح ‬للعملاء ‬إمكانية ‬مواصلة ‬سفرهم ‬بسلاسة ‬وسهولة ‬إلى ‬وجهات ‬في ‬أوروبا ‬والشرق ‬الأقصى ‬والأميركتين ‬والشرق ‬الأوسط ‬وغرب ‬آسيا ‬مع ‬توقف ‬قصير ‬في ‬دبي. ‬

وسوف ‬تغادر ‬الرحلة «‬ئي ‬كيه ‬729» ‬مطار ‬دبي ‬الدولي ‬في ‬الساعة ‬10:30 ‬صباحاً ‬وتصل ‬إلى ‬عنتيبي ‬في ‬الساعة ‬3:00 ‬عصراً، ‬وتقلع ‬رحلة ‬العودة «‬ئي ‬كيه ‬730» ‬من ‬عنتيبي ‬في ‬الساعة ‬5:00 ‬مساءً ‬لتصل ‬إلى ‬دبي ‬في ‬الساعة ‬11:25 ‬ليلاً.‭

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى مسقط يومي الأحد والجمعة، وتغادر الرحلة «ئي كيه 866» مطار دبي الدولي في الساعة 2:15 فجراً، وتصل إلى مسقط في الساعة 3:30 فجراً، وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 867» من مسقط في الساعة 4:40 صباحاً، وتصل إلى دبي في الساعة 5:55 صباحاً.