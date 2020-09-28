«اقتصادية عجمان» تنجز 30 ألف معاملة رقمية

عجمان (وام)

بلغ عدد المعاملات الرقمية التي أنجزتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان منذ مطلع العام أكثر عن 30 ألف معاملة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وحققت الخدمات الرقمية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة والمتاحة 24 ساعة على مدار الأسبوع نسبة رضا 90 في المائة من المتعاملين حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأكد عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالندب حرص الدائرة على تبني توجهات الحكومة الرامية إلى التحول الرقمي، مشيراً إلى مضي الدائرة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والعمل مع شركائها بصورة متكاملة يداً بيد لخلق تجربة متعامل متميزة وفريدة.

وأوضح أن نسبة التحول الرقمي للدائرة وصلت إلى 91 في المائة من معاملاتها.