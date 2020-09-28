تراجع أسعار النفط وسط غموض لآفاق الطلب

تراجعت أسعار النفط العالمية إلى نحو 40 دولارا للبرميل في تعاملات نيويورك مع إعلان مجموعة فيتول جروب العملاقة للطاقة استمرار حالة الغموض التي تحيط بآفاق الطلب على الطاقة إلى جانب زيادة إنتاج وصادرات ليبيا من النفط الخام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريس بيك عضو اللجنة التنفيذية لشركة فيتول جروب القول إنه لا توجد فرصة كبيرة أمام أسعار النفط للتحسن خلال الربع الأخير من العام الحالي بسبب تباطؤ تعافي الطلب العالمي نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد والقيود المفروضة على حركة الاقتصاد.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بنسبة 6ر0 في المئة إلى 01ر40 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد بعد تراجعه بنسبة 1ر2 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 6ر0 في المئة إلى 67ر41 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل في تعاملات أوروبا.