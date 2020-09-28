القضاء الأميركي يوقف الحظر المفروض على تحميل "تيك توك"

أوقفت محكمة جزئية أميركية في واشنطن العاصمة حظراً على تحميل تطبيق "تيك توك" لمشاركة الفيديو كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء الأحد بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

وأصدر قاض أمرا قضائيا أوليا لصالح "تيك توك" يوم الأحد، يمنع الحظر المزمع على التحميل الجديد للتطبيق في الولايات المتحدة والذي كان سيبدأ قبل منتصف الليل بقليل.

وكان الحظر سيمنع متاجر مثل "أبل آب ستور" من عرض "تيك توك" للتحميل.

ولا يوجد حكم بشأن الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على "تيك توك" اعتبارا من نوفمبر، والذي قد يمضي قدما.

وفقًا لقرارات واشنطن، سيتوقف التطبيق عن العمل تماما لمستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة في 12 نوفمبر.

يذكر أن هناك نحو 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة لتطبيق "تيك توك".

وترى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن "تيك توك" يشكل خطرا أمنيا. ونفت شركة "بايت دانس" الصينية التي تملك التطبيق هذه المزاعم.