«أدنوك للإمداد» تقدم خدمات الموانئ البترولية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، أمس، اتفاقية مع أدنوك ممثلة بهيئة الموانئ البترولية، تحصل بموجبها على ترخيص مدته 25 عاماً لتقديم خدمات الشحن والخدمات المتنوعة لنقل المنتجات الهيدروكربونية للموانئ البترولية التابعة لأدنوك في جبل الظنة، وجزيرتي داس وزركوه ومبرز بإمارة أبوظبي.

وتمثل هذه الاتفاقية تطوراً مهماً يرسخ مكانة أدنوك للإمداد والخدمات ويعزز دورها شريكاً استراتيجياً لهيئة الموانئ البترولية في مجال تقديم خدمات عالمية المستوى في مجالات الشحن والملاحة والموانئ والعمليات اللوجستية لجميع الموانئ البترولية لمجموعة أدنوك في أبوظبي، كما أنها تتيح مزيداً من فرص التعاون الاستراتيجي في مجال تقديم خدمات متخصصة ومتنوعة في إطار اتفاقية طويلة الأجل، بدلاً من تقديمها من خلال عقود تشمل معاملات متعددة.

مستوى عالمي

ووفقاً للاتفاقية، ستقدم أدنوك للإمداد والخدمات مجموعة متنوعة من خدمات الموانئ تشمل إرشاد وقطر السفن، وإدارة الخطوط البترولية البحرية، والخدمات البحرية الأخرى. وتم اختيار أدنوك للإمداد والخدمات بعد المراجعات الفنية وإجراء دراسات مرجعية بالمقارنة مع عدد من الموانئ الإقليمية والدولية الرئيسة، لضمان مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتقديم خدمات متنوعة ذات مستويات عالمية للموانئ البترولية.

وتمتلك أدنوك للإمداد والخدمات خبرة واسعة في إدارة عمليات الموانئ. ففي عام 2019 وحده، أكمل فريق الخدمات البحرية 8659 عملية غطس، و741 عملية قطر السفن، و2022 مناولة في الخطوط البحرية، و5630 عملية إرشاد، و2806 عمليات رسو السفن، بالإضافة إلى ذلك تدير الشركة أكبر مخزون من معدات الاستجابة المخصص للتعامل مع حوادث التسرب النفطي في الإمارات.

إلى ذلك، قال عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: «تتيح لنا هذه الاتفاقية استخدام موارد الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتوظيف أحدث الابتكارات للارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة، في سعينا لتقديم خدمات مستمرة ومتكاملة لجميع الموانئ البترولية في إمارة أبوظبي».

من جانبه، قال جاسم الخميري، نائب رئيس أول، هيئة الموانئ البترولية: «تقدم هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، دليلاً على حرص هيئة الموانئ البترولية الدائم على توفير خدمات مستدامة وفعالة. كما تؤكد ثقتنا الكبيرة في أصول وإمكانات «أدنوك للإمداد والخدمات» وقدرتها على تقديم خدمات متميزة وعالمية المستوى في دولة الإمارات، ما يمكننا من الحفاظ على المعايير الدقيقة للخدمات البحرية وتعزيزها في إطار جهودنا ومساعينا المستمرة لضمان التصدير الآمن لمنتجات أدنوك إلى عملائها».

خدمات متكاملة

وبصفتها ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، تقدم أدنوك للإمداد والخدمات، خدمات متكاملة عالمية المستوى في مجالات الشحن والملاحة والموانئ والعمليات اللوجستية وآبار النفط على امتداد سلسلة الإمداد لقطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسة تشمل الشحن والخدمات البرية والخدمات اللوجستية البحرية. كما توفر حلولاً بحرية ولوجستية آمنة وموثوقة وذات جدوى اقتصادية وفعالة من حيث التكلفة لشركات مجموعة أدنوك وأكثر من 100 عميل حول العالم.

وتعد أدنوك للإمداد والخدمات حلقة وصل في سلسلة الإمداد في أدنوك، حيث تقوم بشحن منتجات أدنوك من النفط والغاز والمنتجات البترولية للعملاء في جميع أنحاء العالم كما تمتلك وتدير أكبر أسطول شحن في دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو في المستقبل تماشياً مع زيادة أدنوك لطاقتها الاستكشافية والإنتاجية وتوسعها في مجال التجارة والتداول. وتقوم أدنوك للإمداد والخدمات بنقل إنتاج أدنوك من النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والغاز الطبيعي المسال على متن السفن الخاصة بها أو السفن المستأجرة. وفي عام 2019، قطع أسطول دنوك للإمداد والخدمات 10.3 مليون ميل بحري، وقامت بشحن أكثر من 20 مليون طن متري من البضائع لمجموعة أدنوك.

ويدير فريق الخدمات اللوجستية البحرية أسطولًا يتكون من 44 سفينة، كما يستأجر عددًا مماثلاً. ويضم أسطول الشركة مجموعة من سفن القطر، وسفن إمداد المنصات، وسفن الإنقاذ والطوارئ، ومراكب الإنزال وقوارب نقل الطواقم. كما تدير أدنوك للإمداد والخدمات قواعد لوجستية في الرويس والفجيرة والمصفح، وتعد قاعدة المصفح أكبر قاعدة لوجستية متكاملة على مستوى دولة الإمارات والخليج، بمساحة إجمالية تزيد عن 1.4 مليون متر مربع. وخلال عام 2019 استقبلت قاعدة المصفح والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 72 سفينة، 4500 عملية دخول للميناء، كما قامت بمناولة 910,000 طن من شحنات العملاء.

كما تنقل محطة الركاب البحرية التابعة للشركة 130,000 مسافر سنوياً من ميناء زايد، مما يوفر وسيلة نقل مباشرة تربط المرافق والمنشآت البحرية في دولة الإمارات. كما تدير أدنوك للإمداد والخدمات محطة بروج للحاويات في الرويس، والتي شحن منها ما يزيد على 3.5 مليون طن متري من البضائع خلال العام الماضي.