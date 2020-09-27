موانئ أبوظبي تستحوذ على شركة للخدمات اللوجستية

أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت موانئ أبوظبي، التابعة لـ«القابضة»، أمس على شركة «ميكو» للخدمات اللوجستية، وضمها إلى محفظة أعمالها، في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي وحيوي للتجارة والخدمات اللوجستية، ما يجعل موانئ أبوظبي من أكبر مزودي الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

إلى ذلك، قال خليفة سلطان السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة»: «نتعاون مع موانئ أبوظبي من أجل تحويل ذراع الخدمات اللوجستية التابعة لها إلى واحدة من أكبر مزودي الحلول اللوجستية الشاملة والمتكاملة، وأكثرها كفاءة للتكاليف في دولة الإمارات وخارجها. ويعكس دور «القابضة» تحفيز التطوير والنمو الاقتصادي، من خلال محفظتنا لقطاع الخدمات اللوجستية، مع العمل على تعزيز المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها موانئ أبوظبي كمزوّد رائد للخدمات المتكاملة للموانئ والمناطق الصناعية، وصولاً إلى تسهيل حركة التجارة واللوجستيات البحرية على مستوى العالم».

وقال محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي، إن الاستحواذ على «ميكو» يندرج في إطار مساعي الحكومة لتعزيز موقع إمارة أبوظبي كمركز رائد للتجارة وسلاسل التوريد العالمية، ويعد تطوراً طبيعياً للنمو الذي تشهده أعمال موانئ أبوظبي، واستكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حققتها منذ مطلع العام الجاري.