إنجاز 210 ملايين ساعة عمل في «إكسبو 2020 دبي»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يشهد موقع إكسبو 2020 دبي وضع اللمسات النهائية لإنجازه بالكامل قبل نهاية العام الحالي، استعداداً لانطلاق الحدث العالمي في موعده الجديد في 20 أكتوبر 2021، حيث يجرى العمل على الانتهاء من أعمال تنسيق المناظر الطبيعية في الموقع، وتجهيز المباني المملوكة لإكسبو.

وتقوم الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، التي تتولى أنشاء أجنحتها الخاصة، بتكثيف عمليات الإنشاءات خلال هذه الفترة، بعد توقفها لفترة محدودة بسبب جائحة كوفيد-19، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث تخطط هذه الدول إنجاز الأعمال الإنشائية لأجنحتها بنهاية العام الجاري أو بداية 2021.

ووفقاً لآخر تحديث للعمليات صادر عن مكتب إكسبو 2020 دبي، بلغ إجمالي ساعات العمل المنجزة في الموقع حتى الآن أكثر من 210 ملايين ساعة، اكتملت خلالها جميع الإنشاءات الدائمة التابعة لإكسبو مع نهاية العام 2019، ومن بينها أعمال إنشاء مناطق الموضوعات الثلاثة التي اكتملت في مايو 2019، كما أزيحَ الستار عن بوابات دخول إكسبو، المصنوعة من الألياف الكربونية لتشكل هياكل متشابكة مستوحاة من المشربية، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 21 متراً، في فبراير 2020. وتضطلع الشركات العاملة في دولة الإمارات بدور رئيسي في أعمال البناء، ومنها شركة الفطيم كاريليون، وخانصاحب، وبيسيكس، وأرابتك، وتريستار الهندسية، والنابودة للإنشاءات.

ويشغل موقع إكسبو 2020 دبي مساحة إجمالية قدرها 4.38 كيلومتر مربع، ستشغل المنطقة المسوّرة المخصصة للعرض حوالي كيلومترَين مربعَين من الموقع، بما في ذلك أكثر من 190 جناحاً منفصلاً للدول.

أما الـ 2.4 كيلومتر مربع المتبقية، فستضم مرافق ومباني دعم، تشمل قرية إكسبو 2020 المخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع إكسبو، بالإضافة إلى مستودعات ومرافق لوجستية ومحطات نقل وفنادق ومنافذ تجزئة ومتنزه عام.