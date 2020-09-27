القمة العالمية لصناعة الطيران تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم عن بُعد فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020، بمشاركة قادة القطاع على مستوى العالم، والذين سيجتمعون افتراضياً لمناقشة أكبر التحديات والفرص في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس المجلس الاستشاري للقمة العالمية لصناعة الطيران، ورئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار: «شهدنا هذا العام العديد من التحديات التي واجهت قطاع صناعة الطيران، وعلى الرغم من ذلك، شهدنا أيضاً تسارعاً في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم هذا القطاع».

وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في (ايدج): «نفخر في (إيدج) باستضافة النسخة الخامسة من القمة العالمية لصناعة الطيران، حيث ستمكننا هذه المنصة من الاستفادة من أوجه التعاون والشراكات وتعزيزها مع بعض الجهات الرائدة في مجال صناعة الطيران على مستوى العالم».

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «سيعود قطاع الطيران إلى النمو من جديد، إلا أننا ما زلنا غير متيقنين متى سيكون ذلك. مع إعادة فتح الأسواق، ستكون القدرة على التكيف أمراً جوهرياً وستكون الاتحاد للطيران بكامل استعداداتها لهذه المرحلة. تلعب القمة العالمية لصناعة الطيران دوراً مهماً في تعزيز التواصل بين قادة القطاع».