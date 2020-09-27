اقتصادية دبي تخالف 22 منشأة

دبي (الاتحاد)

واصلت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية، ضمن جهودها لضمان الالتزام بتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كوفيد-19 المستجد.

وتم خلال الجولات الرقابية مخالفة 22 منشأة متنوعة، 6 منها تمت مخالفتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وهي عبارة عن صالات كمال أجسام، في حين تمت مخالفة المنشآت الأخرى من قبل فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتوزعت على 6 محال بيع بالتجزئة، ومنشأتين لتجارة الملابس الجاهزة، ومنشأتين لتجارة المنسوجات والأقمشة.