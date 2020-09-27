7.4 % نمو صادرات أعضاء غرفة دبي

دبي (الاتحاد)

‬كشفت ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي، عن ‬أن ‬قيمة ‬صادرات ‬وإعادة ‬صادرات ‬أعضائها ‬خلال ‬الأشهر ‬الثلاثة ‬الماضية، حققت ‬نمواً ‬بنسبة ‬7.4%، ‬مع ‬بلوغها ‬45.2 ‬مليار ‬درهم، ‬مقارنةً ‬بأشهر ‬مارس ‬وأبريل ‬ومايو ‬خلال ‬فترة ‬القيود ‬على ‬الحركة، ‬ما ‬يعكس ‬تعافياً ‬اقتصادياً ‬في ‬قطاع ‬التجارة، ‬وانطلاقة ‬قوية ‬لقطاع ‬التجارة ‬في ‬فترة ‬ما ‬بعد ‬الإغلاق، ‬ويرسخ ‬دور ‬التجارة في ‬تعزيز ركائز ‬اقتصاد ‬الإمارة ‬في ‬مرحلة ‬التعافي ‬الاقتصادي ‬من ‬تأثيرات ‬الجائحة.

ولفتت الغرفة إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في الأشهر الثلاثة الماضية يونيو ويوليو وأغسطس، حققت نمواً بنسبة 11.7%، مع بلوغها أكثر من 151.000 شهادة منشأ، مقارنةً بـ135.000 شهادة منشأ خلال فترة أشهر مارس وأبريل ومايو.

وقالت: إن متوسط عدد المصدرين من أعضاء الغرفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 4630 مصدراً، مقارنةً بـ4066 مصدراً خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، وبنسبة نمو بلغت نحو 14% في متوسط عدد المصدرين خلال هذه الفترة.

وأوضح حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قطاع التجارة بدأ بقيادة تعافي اقتصاد الإمارة من التأثيرات السلبية لانتشار فيروس «كوفيد-19»، مؤكداً مرونة اقتصاد دبي في مواجهة التحديات وتحويلها لفرص.

وقال: «تثبت دبي أن تنوع اقتصادها ومرونة خططها التنموية وحوافزها الاقتصادية عوامل تسرع التعافي الاقتصادي، فتجار دبي قادرون على التكيف مع المتغيرات العالمية، ولديهم المرونة لتنويع صادراتهم إلى الأسواق العالمية وخلق فرص نمو جديدة، ما يلبي متطلبات المرحلة الحالية».