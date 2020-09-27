«الإمارات للتنمية» يمول «ipack» للتعبئة والتغليف

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مصرف الإمارات للتنمية اتفاقية تمويل مع شركة ipack التابعة لمجموعة الإمارات للأعمال، والتي تعد أول شركة إنتاج لمواد التعبئة والتغليف المعقمة.

ويهدف تمويل مصرف الإمارات للتنمية لمشروع مصنع ipack، إلى دعم أحد أهم مشاريع القطاع الصناعي الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والتي بدورها تدعم صادرات المنتجات المحلية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية الاقتصاد غير النفطي وضمان النمو المستدام.

وقال المصرف في بيان أمس: «إن مصرف الإمارات للتنمية يتّبع نهجاً شاملاً لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات».

وبهذه المناسبة، علق فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «نحن نسعى في مصرف الإمارات للتنمية، إلى تعزيز مساهمتنا التمويلية بشكل مباشر في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم تنافسية وجودة الصناعات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».