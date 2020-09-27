3.2 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي

حسام عبدالنبي (دبي)

ربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي لأوراق المالية خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، نحو 3.2 مليار درهم، متأثرة بعمليات شراء انتقائية طالت معظم الأسهم المدرجة بالسوق.

وشهدت أسواق الأسهم المحلية تعاملات إيجابية أمس حيث ساهمت أخبار جيدة أعلنت عنها شركات مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في بث نوع من التوقعات المتفائلة لدى المستثمرين، ما مكن مؤشر السوق من الصعود رغم تركز التداولات على عدد محدود من الأسهم، في حين شهد سوق دبي سيطرة أسهم المضاربة على التداولات، وخاصة تلك التي لم تنل نصيبها من الارتفاعات في الفترات الماضية، ولكن حد من صعود المؤشر تعاملات بيع مكثفة حدثت على سهم «أرابتك» بعد ارتفاعه بالحد الأقصى في بداية التداولات.

وتمثلت الأخبار الإيجابية في إعلان مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» نيته النظر في اتخاذ قرار بالتمرير يوم 29 سبتمبر الجاري بالموافقة على توزيع أرباح مرحلية عن الستة أشهر الأولى من العام المالي 2020.

وكانت محصلة تعاملات الأمس ارتفاع القيمة السوقية بنحو 2.76 مليار درهم، نتيجة لارتفاع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 3.23 مليار درهم إلى 678.673 مليار درهم، في مقابل انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 0.477 مليار درهم إلى 314.221 مليار درهم.

وأغلقت مؤشرات الأسواق على تباين حيث خسر مؤشر سوق دبي المالي نحو 7.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2244.93 نقطة متراجعاً بنسبة 0.32%، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43% ليضيف 19 نقطة ويغلق عند مستوى 4485.84 نقطة.

وانعكس تمسك المستثمرين بأسهمهم على تراجع قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 370.5 مليون درهم من تداول 298.3 مليون سهم خلال 3927 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 238.2 مليون درهم بعد تداول 72.42 مليون سهم فقط، خلال تنفيذ 963 صفقة.

وفيما يخص قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تصدرها لليوم الثاني على التوالي سهم «سوداتل» بنحو 24.7 مليون سهم، تلاه «الدار العقارية» بتداول 18 مليون سهم، ثم «أبوظبي التجاري»بنحو 6.8 مليون سهم.

وحل سهم «أبوظبي للتوزيع» رابعاً بحجم تداولات 6.6 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بحجم تداولات 4.2 مليون سهم.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 58.2 مليون درهم، تلاه «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 47.1 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بقيمة 37.4 مليون درهم.

وحل سهم «الدار العقارية» رابعاً في قائمة النشاط من حيث القيمة بنحو 36.5 مليون درهم، وتلاه «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بقيمة تداولات 22.9 مليون درهم.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء تفاعلاً مع صعود عدد من الأسهم النشطة والقيادية وجاء في مقدمتها أسهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.9% إلى 11.2 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 1% إلى 2.02 درهم، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.55% إلى 5.53 درهم، كما سجلت أسهم نشطة ارتفاعات بنسبة أكبر ومنها «أبوظبي للتوزيع» بنسبة 2% إلى سعر 3.49 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.11% إلى سعر 37.82 درهم، إضافة إلى ارتفاع سهم «أركان» بنسبة 4.5% ليغلق عند سعر 0.65 درهم متصدراً قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً.

وانخفض مؤشر سوق دبي تفاعلاً مع هبوط أسهم 12 شركة مقابل ارتفاع أسهم 19 شركة، وتم التعامل على 225.9 مليون سهم، بقيمة 132.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2964 صفقة.

إرشادات توعية

عزيزي المستثمر..

بادر بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة، حال وجود أي نزاع بينك وبين شركة الوساطة، بسبب تعاملك في الأوراق المالية ولم تتمكن من تسويته ودياً معها. تقدم بشكوى للبت في المنازعة، واعلم أنه يجوز لك التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به.. فلا تتردد في طلب حقك.

مع تحيات

هيئة الأوراق المالية والسلع