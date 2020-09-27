«مسرعات دبي» تدعم شراكة «اتصالات ديجيتال»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مسرعات دبي المستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل والتي تحتضنها «منطقة 2071»، عقد شراكة جديدة بين «اتصالات ديجيتال»، وحدة الأعمال الرقمية التابعة لشركة «اتصالات»، و7 شركات ناشئة عالمية، لتطوير حلول مبتكرة تتبنى التكنولوجيا المتقدمة، ضمن ثلاثة تحديات في قطاع الاتصالات.

وتهدف الشراكة إلى تطوير مشاريع وأفكار مبتكرة تتيح

لـ «اتصالات ديجيتال» توفير تجربة مميزة للمتعاملين، من خلال توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في المكاتب والمساحات الداخلية وتقديم أفضل الخدمات والحلول، وتعزيز تجربة التسوق الرقمية في المتاجر لتكون تفاعلية وجذابة بأعلى مستويات الكفاءة، باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، وتطوير أنظمة اختبار قبول المستخدمين لتقليل حجم العمل والوقت اللازم لتقديم الخدمات.

وقال سعيد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل: «طور برنامج مسرعات دبي المستقبل تجربة عالمية ناجحة في ترسيخ التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن منظومة الابتكار التي تحتضنها «منطقة 2071»، عبر توفير منصة تشجع المواهب المستقبلية، وتدعم تسريع الأفكار المبتكرة والتقنيات المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في طبيعة وأسلوب تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية».