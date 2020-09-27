«أبوظبي الأول» يطرح «الشراء الآن والدفع لاحقاً»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول عن تعاونه مع شركة التكنولوجيا المالية «تابي»، بهدف توفير خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقاً» لدى شركاء البنك التجاريين، وطرحها للمرة الأولى. ويعد هذا التعاون جزءاً من خدمة منصة الدفع المتكاملة

(Payment as a Platform) التي أطلقها البنك مؤخراً، والتي توفر خدمات دفع ضمن حزمة رقمية واحدة.

إلى ذلك، قال أرجون فير سينغ، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المدفوعات لدى مجموعة الفطيم: «حرصت المجموعة على توفير جيل جديد من حلول الدفع للعلامات التجارية المختلفة التابعة لنا، والتي ستساهم في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار. ولقد تمكنا بفضل هذا التعاون المميز مع شركة تابي وبنك أبوظبي الأول من توفير خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقاً» بسرعة ووفق أعلى مستويات الأمن والكفاءة».

من جانبه، قال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «تعتبر هذه الخدمة الأولى ضمن منصة الدفع المتكاملة (Payment as a Platform)، والتي تؤكد على مرونة تطبيقاتنا البرمجية وقدرتها على التكامل مع الحلول التي يطورها شركاؤنا من شركات التكنولوجيا المالية، لتعزيز خيارات الدفع وإثراء تجربة التسوق».