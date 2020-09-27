«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» يوسعان الاعتماد على التقنيات الخضراء

دبي (الاتحاد)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إن «ويتيكس» حقق نجاحاً كبيراً، وصار المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة، ما شجع الهيئة على إطلاق معرض دبي للطاقة الشمسية في العام 2016 بالتزامن معه، وأصبح المعرضان فرصة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لعقد الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى التعرف إلى احتياجات السوق، ولا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وتكتسب الدورة الثانية والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، مكانة ريادية أيضاً، حيث تنظمهما الهيئة عبر منصة افتراضية على الإنترنت. وسيوفر المعرضان ثلاثيا الأبعاد، الأولان من نوعهما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجربة جديدة للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وسيتيحان للشركات عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة، من خلال منصات ثلاثية الأبعاد يتم تصميمها خصيصاً لتناسب احتياجات كل شركة.