«بيهايف» تتيح فرصة الاستثمار في الشركات الناشئة

دبي (الاتحاد)

تتيح منصة «بيهايف» المبتكرة، فرصة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة، لجني عوائد استثمارية مجزية، وتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشاريع أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشاريع، بضمان من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «ملتزمون في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم وإتاحة الحلول التمويلية المبتكرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير البيئة المناسبة لدعم استمرارية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، والتي تشكل النسبة العظمى من الشركات العاملة في الإمارة. وتقدم منصة «بيهايف» حلا مبتكراً لتقديم التمويل الجماعي، عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين بالمشاركة في دعم المشاريع الناشئة، بشكل آمن ومضمون، الأمر الذي يعود بدوره بالفائدة وتعزيز النمو للمشاريع والمستثمرين على حد سواء».