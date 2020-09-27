"تيك توك" ينتظر حسم مصيره أمام القضاء الأميركي

يُحسم مصير تيك توك في الولايات المتحدة الأحد خلال جلسة أمام قاض يعود له أن يثبت أو يعلق قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب حظر التطبيق الواسع الشعبية في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد.

وتعقد الجلسة استجابة لالتماس عاجل قدمه تيك توك، على أن تبدأ قرابة الساعة 9:30 (13:30 ت غ) أمام القاضي كارل نيكولز في واشنطن.

وستلقى الجلسة متابعة من أوساط الأعمال ومن بكين التي تعلق أهمية كبرى على التطبيق وتحديدا خوارزميته.

وإن ثبت القاضي قرار ترامب بحظر تيك توك، لن يعود من الممكن تنزيله في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد الساعة 23,59 (الإثنين الساعة 3:59 ت غ)، فيما يصبح من المستحيل على المستخدمين الحاليين تحديثه.

وبإمكان القاضي أيضا منح مهلة إضافية لتطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة الواسع الرواج والذي يحظى بقرابة 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، على غرار ما حصل قبل أسبوع لتطبيق "وي تشات" الصيني.

ومن غير المستبعد التوصل إلى اتفاق بين إدارة ترامب والشركة الأم لتيك توك مجموعة "بايت دانس" الصينية.

وقدمت "بايت دانس" هذا الأسبوع التماسا عاجلا إلى المحكمة الفدرالية في واشنطن مؤكدة أن حظر التطبيق مخالف للدستور الأميركي.

وأوضحت الشركة أن حظر التنزيل سيكبدها أضرارا فادحة.

ووقع ترامب في مطلع أغسطس مرسوما يرغم بايت دانس على بيع التطبيق لشركة أميركية معتبرا أن تيك توك يشكل خطرا على "الأمن القومي".

وينص آخر مشروع اتفاق أعلن عنه في نهاية الأسبوع الماضي على إنشاء شركة جديدة "تيك توك غلوبال" تضم شركة أوراكل الأميركية بصفتها شريكا تكنولوجيا في الولايات المتحدة وشركة وولمارت الأميركية كشريك تجاري.

وبموجب الاتفاق، ستملك أوراكل 12.5% من رأسمال تيك توك فيما تمتلك وولمارت 7.5%، كما سيشغل أميركيون، أربعة من مقاعد مجلس الإدارة الخمسة.

وحذرت الخزانة الأميركية بأنه في حال لم تفض المحادثات الجارية إلى نتيجة، فقد يحظر نشاط تيك توك بالكامل على الأراضي الأميركية اعتبارا من 12 نوفمبر.





