«فينتك هايف» يطلق الدورة الثانية من «أكسيليريت هير»

دبي (الاتحاد)

كشف برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج «أكسيليريت هير» للإرشاد المهني، والذي يركّز على تمكين المرأة في الخدمات المالية.

ويزوّد البرنامج الشابات الطموحات بالأدوات والخبرة لتوسيع معارفهن والعمل بكفاءة في هذا القطاع، كما يسمح لهنّ بالانخراط الفعّال في عملية تشكيل مستقبل القطاع المالي، حيث سينطلق بمشاركة 14 منتسبة مقدماً لهن جلسات تعليمية فردية.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «حققت الدورة الأولى من برنامج ’أكسيليريت هير’، الذي انطلق في عام 2019 نجاحاً لافتاً، الأمر الذي دفعنا للعمل مع شركاء ’فينتك هايف’ لتشجيع النساء من مختلف أنحاء العالم على الانتساب إلى هذا البرنامج، إذ يوفر لهن فرصة لتطوير مهاراتهنّ وتطوير مسيرتهنّ المهنية في قطاع الخدمات المالية، ليكنّ مؤثرات يدفعنّ لتحقيق المزيد من النمو للقطاع في المستقبل، فهو واحد من المبادرات الذي يسعى من خلالها مركز دبي العالمي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي».