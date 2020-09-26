الإمارات تشارك في اجتماع مالي لمجموعة العشرين

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الإمارات، ممثلة في وزارة المالية مؤخراً، بالاجتماع الخامس لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عن بُعد، بهدف مناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية والالتزامات المطلوبة من أعضاء مجموعة العشرين، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي لضمان نمو متوازن ومستدام في المستقبل.

وضم فريق الوزارة المشارك في الاجتماع، كلاً من علي شرفي مدير إدارة الميزانية العامة، وعبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.

وخلال الاجتماع؛ أكد وفد وزارة المالية على ضرورة تعزيز التنسيق الاقتصادي في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتحفيز التعافي وإنعاش النمو، وذلك من خلال تنسيق الاستجابة الصحية، لتسهيل الوصول إلى أدوات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) والقدرة على تحمل تكاليفها، والتقليل من الإجراءات المقيدة للتجارة لضمان الإمداد المستدام للأغذية والمنتجات الطبية، وزيادة استثمارات البنية التحتية الطبية لضمان التأهب لمواجهة الأوبئة في المستقبل، إضافة إلى الاستثمار في التحول الرقمي للأعمال والخدمات الحكومية مع دعم حلول التكنولوجيا المالية، والحد من التداعيات الاقتصادية السلبية عبر الحدود، من خلال تنسيق السياسات الصحية والاقتصادية عبر البلدان.