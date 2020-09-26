«كورونا» تزيد المنافسة بين «الفلل» و«التاون هاوس»

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطبت مشاريع الفلل السكنية، والتاون هاوس بأبوظبي، شرائح جديدة من المستأجرين والمشترين، مع زيادة اهتمام العملاء للانتقال لوحدات سكنية ذات مواصفات خاصة، وبما يتوافق مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها أزمة «كورونا» بشأن البقاء بالمنزل، واشتراطات العمل والدراسة عن بُعد.

وقال خبراء ومسؤولون عقاريون لـ «الاتحاد» إن الفترة الحالية تشهد اهتمام كثير من الأشخاص بالسكن في الفلل المستقلة التي توفر مساحات واسعة، وتضم حدائق منزلية تتيح المزيد من وسائل الترفيه والراحة للأسرة والأطفال، فضلاً عن الملاحق التي تتنوع طرق الاستفادة منها، مشيرين إلى أن المزايا التنافسية للتاون هاوس تتمثل في الأسعار التنافسية التي تناسب شريحة واسعة من المشترين، مقارنة بالفلل المستقلة.

وأوضحوا أن السنوات الأخيرة شهدت توسع كثير من الشركات العقارية في تطوير وحدات التاون هاوس، نظراً لسهولة تسويقها بسبب أسعار التنافسية المناسبة لنسبة أكبر من العملاء، مقارنة بالفلل المستقلة، ذات المساحات الكبيرة والأسعار المرتفعة، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات في توجهات المطورين، بما يتناسب مع تغير متطلبات العملاء.

وبحسب تقرير صادر مؤخراً عن «بروبرتي فايندر»، فإنه منذ بداية أزمة «كوفيد-19»، ظهر اتجاه جديد في الطلب وحركة قطاع الفلل والتاونهاوس بالسوق العقاري، حيث أظهرت بيانات البحث والطلب أن الناس بدأوا في البحث عن عقارات أكبر، وتحولت بيانات البحث والطلب من الشقق العائلية الصغيرة التقليدية إلى الفلل ومنازل التاون هاوس.

وأكد متعاملون زيادة الطلب على مشاريع الفلل والتاون هاوس بالمناطق الجديدة في أبوظبي، وفي مقدمتها جزيرتا ياس والسعديات، في ظل ما تتميز به هذه المشاريع من مواصفات متميزة، مع توفر خدمات ومرافق متنوعة ومساحات خضراء.

وتعد الأسعار المناسبة لشريحة كبيرة من العملاء أكثر المزايا التنافسية لوحدات التاون هاوس، فيما تتميز الفلل المستقلة بالمساحات الكبيرة، وتوفر الخصوصية، مع وجود الحدائق المنزلية والملاحق، بيد أن اهتمام شركات التطوير خلال السنوات الأخيرة بتطوير مشاريع تاون هاوس توفر بعض مزايا الفلل المستقلة، عزز من تنافسيتها.

شرائح محددة

بدوره، أوضح سلطان الحوسني مدير عام شركة الصياد العقارية أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت توسع كثير من شركات التطوير في تطوير وحدات التاون هاوس، نظراً لسهولة تسويقها في ظل أسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المشترين، مقارنة بالفلل المستقلة، والتي تناسب شرائح محددة من العملاء، بيد أن الفترة الحالية تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الفلل المستقلة، بمعدلات تزيد عن التاون هاوس.

وأوضح أن هناك حركة نشطة في المبيعات بالفلل سواء في المشاريع الجديدة، وكذلك في المناطق الرئيسية مثل مدن خليفة ومحمد بن زايد وشخبوط، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المبيعات خلال الشهر الحالي، بأسعار تتراوح بين 6 و10 ملايين درهم للفيلا، حسب المساحة والموقع.

وأوضح أن الفترة الحالية وبسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» زاد اهتمام الكثيرين بالسكن في الفلل المستقلة، والتي توفر المزيد من الخصوصية، وتضم مساحات كبيرة مفتوحة، ما يوفر متنفساً للأسرة والأطفال، وتوفر مساحات أكبر للعمل أو الدراسة عن بُعد، لاسيما مع زيادة توجه كثير من الشركات للتوسع في استمرار العمل عن بُعد لبعض الأعمال خلال الفترة المقبلة. ولفت الحوسنى إلى ارتفاع الطلب كذلك على الأراضي السكنية، لاسيما بالمناطق الجديدة في جزيرتي ياس والسعديات، حيث تم تنفيذ مبيعات قوية بمشروع أراضي «ليا» في جزيرة ياس.

وأوضح أن الطلب على وحدات التاون هاوس التقليدية لم يشهد ارتفاعاً، بيد أن بعض المشاريع الجديدة للتاون هاوس في المناطق الجديدة مثل جزيرة ياس تشهد إقبالاً من المشترين في ظل تميز هذه المشاريع بزيادة المساحات الخضراء والمرافق الخدمية، فضلاً عن توفر بعض مزايا الفلل المستقلة، من خلال تحقيق درجة من الخصوصية، ووجود موقف سيارات خاص أمام المنزل، مع توافر حديقة صغيرة ببعض الوحدات، وهو ما يوفر بعض مزايا الفلل المستقلة.

أسعار تنافسية

بدوره، قال رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، إنه بوجه عام فإن معظم العملاء يفضلون الفلل المستقلة لما توفره من مساحات كبيرة وخصوصية، ولكن نظراً لأن وحدات التاون هاوس تكون أقل سعراً، فإنها تناسب شرائح أكبر من العملاء.

وأوضح الطوباسي أن الفترة الأخيرة تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الفلل المستقلة، موضحاً أنه على سبيل المثال فإن الفلل المستقلة بجزيرة ياس شهدت خلال الأشهر الأخيرة طلباً مرتفعاً في السوق الثانوي، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وباشرت شركة الدار العقارية خلال العام الحالي تسليم مشروع «ياس إيكرز»، والذي يضم نحو 652 فيلا وتاون هاوس، فيما انتهت العام الماضي من تسليم «وست ياس» والذي يضم 1017 فيلا سكنية مكونة من 4 أو 5 غرف، بمساحات تتراوح بين 600 و800 متر مربع.

وأضاف أن توفر الخدمات والمرافق بمشاريع الفلل الجديدة بالمناطق المتميزة، مثل «ياس» و«السعديات» عزز من الطلب على السكن بهذه المشاريع، حيث توفر هذه المشاريع مزايا متنوعة تتيح للسكان المزيد من سبل الراحة والرفاهية، مع توفر مساحات خضراء وأماكن خاصة للمشاة وركوب الدراجات.

وقال الطوباسي إن تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ 19» انعكست بشكل ملحوظ على متطلبات السكن خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة اهتمام العملاء بالمساحات، ما أدى لحركة تنقلات ملحوظة إلى الشقق الكبيرة، وكذلك التاون هاوس، والفلل، وبما يتناسب مع متطلبات العملاء وظروفهم المادية.

وتوقع الطوباسي أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات في توجه المطورين نحو تطوير المزيد من الفلل المستقلة، وبما يتناسب مع الطلب الحالي، وذلك بعد فترة من تفضيل وحدات التاونهاوس ذات الأسعار التنافسية، والتي تقل عن مليون درهم في كثير من المشاريع.

تباين الأسعار والإيجارات

تتوافر وحدات التاون هاوس في عدة مشاريع بأبوظبي، حيث يوفر مشروع «الغدير» فلل تاون هاوس مؤلفة من غرفتين بأسعار تبدأ من 700 ألف درهم للبيع، و50 ألفاً للإيجار، وفي قرية هيدرا تتوفر وحدات مؤلفة من غرفتين بنحو 700 ألف درهم للبيع، و55 ألفاً للإيجار، وفي مشروع الريف بمليون درهم للبيع، و75 ألفاً للإيجار، وفي جزيرة ياس تتوفر وحدات تاون هاوس ذات غرفتين بمشروع «ياس ايكرز» بنحو 2.3 مليون درهم، و130 ألفاً للإيجار.

وفيما يتعلق بالفلل، يوفر مشروع «وست ياس» الفلل الكبيرة المؤلفة من 4 غرف بنحو 4.5 مليون درهم للبيع، و235 ألفاً للإيجار، و5 ملايين درهم للبيع و255 ألفاً للإيجار للفلل المؤلفة من 5 غرف. بينما تتوفر في جزيرة السعديات فلل للبيع بأسعار تبدأ من 4.5 مليون درهم، وللإيجار بـ325 ألفاً سنوياً.