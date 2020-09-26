غرفة أبوظبي توقع اتفاقية مع مقاطعـة كـنغنام الكوريـة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال اجتماع افتراضي، مذكرة تعاون استراتيجية مع مقاطعة كانغنام الكورية الجنوبية، بهدف توسيع القنوات التجارية، وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين الجانبين.

أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أن الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على حياتنا اليومية، لم تثن غرفة أبوظبي عن مواصلة دعمها لمجتمع القطاع الخاص، حيث استطاعت المضي في تقديم خدماتها وتنظيم الفعاليات لضمان تطور التجارة وازدهارها، بالإضافة إلى عقدها اجتماعات افتراضية، لتوقيع الاتفاقيات ومد جسور التعاون عبر التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي مكنت مجتمع الأعمال من ابتكار طرق إبداعية للتواصل واستمرار كفاءة الأعمال.

وقال مدير عام غرفة أبوظبي: «نحن على ثقة تامة أننا، وبتوجيهات ودعم لامحدود من قيادتنا الرشيدة، وتكامل العمل المشترك مع شركائنا، سوف نتغلب على هذه التحديات، ونحولها إلى فرص من أجل مستقبل أفضل».