«دبي العقاري» ينظم مؤتمر «عودة الأسواق العقارية»

دبي (وام)

ينظم معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤتمراً افتراضياً حول «عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة، وذلك يومي 18 و 19 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية».

ويهدف المؤتمر إلى بحث المتغيرات والمستجدات الأخيرة، بحضور ومشاركة الخبراء والمهنيين العقاريين في الدولتين، وبالاستعانة بأحدث التقنيات المساندة، والتركيز على مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، واستشراف الحاجات المستقبلية، وصياغة الأدوات المناسبة لتلبيتها، بما يكفل للسوق العقاري مواصلة التقدم.

وقالت هند المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري: إن تنظيم المنتدى الافتراضي العقاري يتوافق مع رؤية وأهداف واستراتيجيات المعهد، لتطوير قدرات العاملين في القطاع العقاري بالمنطقة، لافتة إلى أنه سيتم حشد مجموعة من الخبراء والمحاضرين لإنجاح هذه الحدث، وتقديم أوراق عمل تناقش الحلول المثلى للحد من تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» على القطاع العقاري، وذلك في إطار مساعي المعهد الدؤوبة على نشر المعرفة العقارية على المستوى الإقليمي.

من جهته، ذكر ناصر علي الأهلي، رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن هذا المؤتمر الافتراضي يمثل باكورة التعاون مع معهد دبي العقاري، بوصفه بيت خبرة في القطاع العقاري، ولدوره البارز والمشهود في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع العقاري على مستوى المنطقة.