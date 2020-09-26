اقتصادية دبي: 29 شركة تنتج المياه المعدنية

دبي (الاتحاد)

ضمت إمارة دبي 29 شركة محلية وعالمية في مجال إنتاج المياه المعدنية، بحسب تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي.

وقال أحمد الشاعر، مدير أول بإدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «تلعب الشركات المحلية دوراً فاعلاً في سوق المياه المعدنية، خاصة مع ارتفاع الطلب على هذه الصناعة، إضافة إلى سهولة تسويق إنتاجها، وتعد المنافسة في السوق الإماراتي بين الشركات المحلية أكبر من المنافسة بينها وبين الأجنبية، وذلك لاطمئنان العملاء إلى التعامل مع منتجات هذه الشركات المحلية أكثر خاصة في سلعة حيوية مثل المياه، إضافة إلى أنها تعمل في السوق لفترة طويلة، فالبعض منها يمتد إلى الستينيات من القرن الماضي».

وأشار الشاعر إلى أن الإقبال على المياه المعدنية يعد من أشد السلع رواجاً بالدولة، أما بالنسبة لأنواع المياه المعدنية فهي كثيرة، ومتنوعة، وتضم قائمة الشركات في مجال إنتاج المياه المعدنية كلا من شركة ماي دبي لمياه الشرب المعبأة، شركة دبي للمرطبات، مصنع الواحة للمياه النقية، مصنع نستلة ووترز، ومصنع مرطبات الاتحاد، وغيرها.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة للشركات المنتجة للمياه المعدنية، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً وبنسبة 76%، وتليها شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد وبنسبة 9%، ثم مساهمة عامة ومؤسسة فردية بنسبة 6% لكل منهما، وفرع شركة مقرها منطقة حرة بنسبة 3%.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: «يشرفنا أن نكون حالياً الشركة الوحيدة في العالم، من بين شركات المياه المعبأة من حجمنا، التي تدير عملياتها التشغيلية والإنتاجية باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 100%، وجاء إطلاقنا الأخير للمياه القلوية الخالية من الصوديوم، والتي تضمن ترطيباً أسرع للجسم وتدعم أسلوب الحياة النشط والصحي والسليم، مع الحفاظ على المذاق العذب للمياه المفضلة لدى عملائنا، ليؤكّد مجدداً حرصنا على توظيف الابتكار في تطوير منتجات عالية الجودة، تلبي احتياجات المستهلكين».

ومن جانبه، قال طارق السقا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمرطبات: «تأسست الشركة عام 1959، وحصلت على الترخيص من شركة بيبسكو عام 1962، وتعمل حالياً في مجال صناعة وتوزيع المرطبات، وفي عام 2004، بدأت الشركة في إنتاج وتوزيع مياه أكوافينا، والتي تصنف من أكثر ماركات المياه المعبأة مبيعاً على مستوى العالم».

وأضاف السقا، أنه تم تزويد المصنع بأحدث التقنيات المتطورة عالمياً في مجال الصناعة لتقديم أفضل المنتجات بالمقاييس العالمية، وتماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الاستفادة من الطاقة النظيفة والمستدامة، حرصت الشركة على تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المصنع، والتي توفر أكثر من 40% من احتياجات الشركة من الطاقة.