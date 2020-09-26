غرفة الشارقة تثمن قرار استئناف المعارض والمؤتمرات

الشارقة (الاتحاد)

ثمن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة التي أقرها المجلس التنفيذي بخصوص استئناف عمل المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأكد المجلس على أهمية عودة قطاع المعارض والفعاليات كضرورة لاستمرار العجلة الاقتصادية لأنه المحرك الرئيس في تطوّر مختلف القطاعات المرتبطة به.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ13 لمجلس إدارة الغرفة الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة ووليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة.

وبحث المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.. واستعرض أهم الأعمال والإنجازات التي حققتها الغرفة على مدار الأشهر الماضية وفق مؤشرات خطة العمل المعتمدة والمتمثلة في ارتفاع المؤشر الخاص بنسبة العضويات الجديدة والمجددة على الرغم من تحديات جائحة كورونا إلى جانب إطلاق صندوق «صدّر» كأول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى الإمارة والخاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة.

كما ناقش الاجتماع مقومات النجاح الذي حققته حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي أطلقتها الغرفة استثنائياً هذا العام واستطاعت أن تحقق كافة مستهدفاتها المتمثلة بدعم قطاع التجزئة من خلال تعزيز حركة المبيعات التي تجاوزت الـ600 مليون درهم وإسعاد سكان الشارقة وزوارها.

وثمن عبدالله العويس جهود القيادة الرشيدة التي تضع تقدم دولتنا وتفوقها في كافة الميادين نصب أعينها.. مؤكداً أن العام الجاري وعلى الرغم مما شهده من تحديات جراء انتشار الجائحة إلا أنه كان عاماً استثنائياً للغرفة من خلال الحرص على توحيد الجهود والطاقات والمضي بثبات نحو تحقيق غايتها بتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة والوصول بها إلى أعلى المستويات.

ولفت العويس إلى أن ما حققته الغرفة من إنجازات خاصة على مستوى ارتفاع مؤشرات العضويات والشركات المنضوية تحت مظلة الغرفة إنما يعكس ما تتمتع به بيئة الأعمال في الشارقة بصفتها وجهة دولية للأعمال وهو أيضاً ثمرة التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وفر دعماً لا محدوداً ورعاية شاملة لغرفة الشارقة مكنتها من أداء رسالتها على أكمل وجه وخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.