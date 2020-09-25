سوق العمل الألماني في طريقه إلى التعافي

برلين (د ب أ)

من المتوقع أن يظل سوق العمل الألماني تحت ضغط شديد هذا العام قبل أن يتعافى مجدداً في عام 2021، بحسب دراسة نُشرت نتائجها أمس الجمعة.

وحذر باحثون من معهد أبحاث التوظيف (آي إيه بي) في مدينة نورنبرج الألمانية من أن متوسط عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا سيبلغ حوالي 400 ألف هذا العام بعد أن أغرقت أزمة جائحة كورونا أكبر اقتصاد في أوروبا في الركود.

ومع ذلك، يمكن أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل بواقع 100 ألف عاطل العام المقبل في ظل ظهور بوادر بالفعل على تعافي الاقتصاد، بحسب دراسة المعهد التابع لوكالة العمل الاتحادية.

وقال المحلل لدى المعهد، إنتسو فيبر: «لقد تعرض سوق العمل لضغط هائل، لكن عدد حالات التسريح ظل محدودا نسبيا على الرغم من الصدمة الاقتصادية الهائلة، سوق العمل لم يصل إلى الهاوية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إجراءات الاستقرار».

وكانت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل أطلقت سلسلة من الإجراءات لحماية الاقتصاد من تداعيات الجائحة، والتي شملت خطة الدوام الجزئي المدعوم من الدولة، والتي تسمح لأصحاب العمل بتقليل ساعات العمل دون تسريح العمال.

وفي تأكيده على تعافي الاقتصاد الألماني، أعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ امس الجمعة أن توقعات التصدير سجلت في سبتمبر الجاري 10.4 نقطة، وهي أعلى مما كانت عليه منذ أكتوبر عام 2018. ومقارنة بأغسطس الماضي، تحسنت التوقعات بمقدار 4.9 نقطة.