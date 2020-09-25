3 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء بجزيرة ياس

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر شركة الدار العقارية تطوير 6 مشاريع في جزيرة ياس تضيف أكثر من 5200 وحدة سكنية وقطعة أرض، حيث تم تسليم أكثر من 2200 شقة وفيلا سكنية ضمن مشاريع «وست ياس» و«أنسام» و«ياس إيكرز»، فيما تواصل إنشاء ما يزيد على 3 آلاف شقة وقطعة أرض، والتي سيتوالى تسليمها خلال الأعوام المقبلة، وذلك ضمن مشاريع «مايان» و«وترز إج» و«ليا». وقال راشد العميرة المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدار العقارية لـ«الاتحاد»: إنه رغم التحديات الراهنة، فإن العمل يجري على قدم وساق بكافة المشاريع الإنشائية في «ياس»، فضلاً عن توالي تسليم المشاريع المكتملة بالجزيرة، ما يعزز مكانة جزيرة ياس كوجهة سياحية وسكنية متكاملة في أبوظبي.

زيادة في الطلب

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على شراء الوحدات السكنية بجزيرة ياس، وهو ما شجع الشركة مؤخراً على طرح وحدات إضافية للبيع في مبنى جديد ضمن مشروع «وترز أج» الواقع في جزيرة ياس، وذلك بعدما شهدت طلباً قوياً على مبيعات مبنيين سابقين في المشروع خلال شهري يوليو وأغسطس 2020. ويتألف مشروع «وترز أج» من 13 مبنىً سكنياً تضم نحو 2255 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 549 ألف درهم، حيث تم اكتمال أكثر من 65% من أعمال البناء والتشييد، حيث يتوقع إنجاز المشروع بحلول شهر يونيو 2021.

وفي شهر أغسطس الماضي، شهد المبنى الأول في مشروع «وترز أج» طلباً قوياً على الوحدات السكنية المكوّنة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، حيث تم بيع نحو 75% من الوحدات في غضون ثلاثة أسابيع من إطلاقها في أواخر شهر يوليو الماضي.

وعلى صعيد متصل، أوشكت عمليات التسليم بمشروع «ياس إيكرز»، والذي يضم نحو 652 فيلا وتاون هاوس، على الانتهاء، كما تواصلت أعمال الحفر وتركيب مرافق البنية التحتية الأساسية بوتيرة متسارعة لإجمالي 238 قطعة أرض في «ليا». وخلال شهر أبريل 2019 طرحت «الدار»، مشروع «ليا» الذي يضم 238 قطعة أرض، والذي يعد إحدى مراحل «ياس إيكرز»، حيث حقق المشروع مبيعات تتجاوز 400 مليون درهم. كما تباشر «الدار» مشروع «مايان» بجزيرة ياس، والذي يتألف من 5 أبراج تتكون من 11 طابقاً، وتضم 512 وحدة سكنية.

مشروع «أنسام» و«وست ياس»

وكانت «الدار» قد باشرت خلال العامين الماضيين تسليم مشروع «أنسام» و«وست ياس»، حيث يتألف «أنسام» من 4 مبانٍ، تضم 547 وحدة سكنية، منها 95 أستوديو، و131 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و233 شقة ذات غرفتين، و88 شقة ذات ثلاث غرف، و8 تاونهاوس.

فيما يضم «وست ياس» 1017 فيلا سكنية مكونة من 4 أو 5 غرف، بمساحات تتراوح بين 600 و800 متر مربع. وأكد العميرة أن الفترة الحالية تشهد طلباً مرتفعاً على شراء الوحدات السكنية بجزيرة ياس، وهو ما ظهر في تحقيق مبيعات قوية بمشروع «وترز إج»، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفلل السكنية بمشروع «وست ياس»، موضحة أنه رغم تأجيل «الدار» إطلاق المشاريع الجديدة خلال العام الحالي، فقد بلغت مبيعات المشاريع التطويرية 505 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2020.

تحول رقمي

وأضاف أن استراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الشركة بعد أزمة «كورونا» أسهمت في استمرار المبيعات دون انقطاع، فضلاً عن توالي العروض المقدمة من الشركة وفي مقدمتها العرض الخاص بالاستفادة من حسم بنسبة 4% على سعر الشراء، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الخدمات والصيانة لثلاث سنوات مع إمكانية اختيار خطة دفع جذابة تشمل دفعة أولى بنسبة 10% عند حجز الوحدة، وسداد 90% عند التسليم. وارتفعت إيرادات «الدار» بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 2.01 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2020، كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 484 درهم.

وأكد العميرة أهمية الإجراءات الداعمة للاستثمار التي تم إقرارها مؤخراً في دعم النشاط بالسوق العقاري، لاسيما من حيث إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم، فضلاً عن تسهيلات التمويل.