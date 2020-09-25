«كهرباء دبي» تشارك في قمة حول استشراف المستقبل

دبي (الاتحاد)

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في قمة «استشراف السنوات العشر القادمة» التي نظمها «معهد المستقبل» الأميركي هذا العام افتراضياً في الفترة من 14 إلى 25 سبتمبر.

واشتملت القمة على ندوات وجلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية حول استشراف وصناعة المستقبل، وأدواته، ومختلف الأساليب التي يمكن تطبيقها للتعرف على الإشارات المستقبلية والتوجهات.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى حرص الهيئة على تبادل الخبرات والتجارب مع جهات عالمية رائدة في مجالات الابتكار وصناعة المستقبل، بما يعزز مكانتها بوصفها إحدى الجهات السبّاقة في استشراف وصناعة المستقبل، ويسهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار وفي مقدمة المدن التي تستشرف وتصنع المستقبل في إطار الخطط والاستراتيجيات الحكومية وفي مقدمتها «مئوية الإمارات 2071»، التي تهدف جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، ومبادرة «دبي 10X» التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات.

وأضاف معاليه: «نحرص على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة استشراف ومواكبة التطورات في مختلف القطاعات الاستراتيجية وفق أسس علمية سليمة وضمن رؤية واضحة تسهم في استباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص واعدة.

ولدى الهيئة شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات في العالم مثل «معهد المستقبل» الأميركي ومركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، للاستفادة من أحدث أدوات استشراف المستقبل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الاعتماد على التقنيات الإحلالية في تطوير قطاعي الطاقة والمياه».. وشارك المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل بالهيئة، في ندوة حول تجربة الهيئة في مجال استشراف وصناعة المستقبل، وتطرق في حديثه إلى القفزات المتسارعة للهيئة بهذا المجال، كما تناول مبادرة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي للهيئة، والتي تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وخلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، لتكون أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

كذلك تحدث عن «إطار عمل استشراف وصناعة المستقبل» الذي طورته الهيئة بهدف استشراف وصناعة مستقبل قطاعي الطاقة والمياه.

وأفرد جانباً من حديثه لاستراتيجيات الهيئة المطورة التي تتسم بالمرونة والابتكار ضمن إطار متكامل يشمل خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى يتم تنفيذها وفق آليات محددة، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات أعمالها.