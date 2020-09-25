الأجانب يقتنصون الفرص في سوق الأسهم المحلية

حسام عبد النبي (دبي)

واصل المستثمرون الأجانب بمختلف جنسياتهم اقتناص الأسهم المحلية عند مستوياتها السعرية المغرية سواء في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي، حيث قاموا بعمليات تجميع على الهادئ لعدد من الأسهم المنتقاة لتزداد تعاملات شراء (العرب) و(الخليجيين) و(الأجانب من الجنسيات الأخرى)، خلال الأسبوع الماضي عن تعاملات البيع، ولتكون محصلة تعاملاتهم (شراء)، وصاحب ذلك عمليات شراء من الأفراد في سوق أبوظبي بمحصلة 25.9 مليون درهم وشراء مؤسسي في سوق دبي بمحصلة استثمار 28.6 مليون درهم من شراء أسهم بقيمة 1.695 مليار درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 1.666 مليار درهم.

وكان تأثير تداولات الأجانب (من غير العرب والخليجيين) أكثر وضوحاً في سوق العاصمة، حيث استحوذوا على نسبة 46.79% من قيمة الأسهم المتداولة وعلى نسبة 35.1% من كمية التداول خلال الأسبوع.

وفي المقابل جاءت محصلة تعاملات المستثمرين الإماراتيين بيع في كلا السوقين بواقع 86.13 مليون درهم في سوق أبوظبي و187.14 مليون درهم في سوق دبي، وليصبح صافي تعاملات الإماراتيين في أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي (بيع) بقيمة 273.27 مليون درهم.

وأعادت تعاملات بيع المستثمرين الإماراتيين مؤشرات أسواق الأسهم المحلية للمنطقة الحمراء خلال الأسبوع الماضي ليسجل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضاً بنحو 43.8 نقطة ويغلق عند مستوى 4466.82 نقطة، وفي المقابل انخفض مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع بنسبة 2.12%، وهي نفس النسبة التي ارتفعها في الأسبوع السابق ليخسر 48.8 نقطة ويغلق عند مستوى 2252.25 نقطة في ختام الأسبوع الماضي.

ووصلت خسائر القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي إلى 20.4 مليار درهم، كمحصلة لانخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 13.56 مليار درهم من 689.004 مليار درهم إلى 675.438 مليار درهم في نهاية الأسبوع.

وتزامن ذلك مع انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 6.9 مليار درهم لتبلغ 31.698 مليار درهم مقارنة بنحو 321.601 مليار درهم في نهاية الأسبوع السابق.

تعاملات الإماراتيين

وفي سوق العاصمة أبوظبي، زادت تعاملات بيع المستثمرون الإماراتيون عن تعاملات الشراء من أجل ضمان جني الأرباح، حيث بلغ صافي تعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي 86.13 مليون درهم (محصلة بيع) بعد قيامهم بشراء أسهم بقيمة 1.20 مليار درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 1.29 مليار درهم.

وكان الإماراتيون قد اشتروا 371.82 مليون سهم خلال الأسبوع وباعوا 377.35 مليون سهم لتبلغ محصلة تعاملاتهم بيع لنحو 5.52 مليون سهم. وفي المقابل كان صافي تعاملات المستمرين الإماراتيين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي 187.14 مليون درهم (محصلة بيع) بعد قيامهم ببيع أسهم بقيمة 1.16 مليار درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 973.37 مليون درهم.

تعاملات الأجانب

وفيما يخص تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ صافي تعاملات المستثمرين العرب خلال الأسبوع الماضي نحو 9.7 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع 40.73 مليون سهم بقيمة 43 مليون درهم مقابل شراء 59.69 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي 16.2 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع 51.52 مليون سهم بقيمة 56.67 مليون درهم مقابل شراء 30.86 مليون سهم بقيمة 72.9 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 60.1 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع 247.44 مليون سهم بقيمة 1.17 مليار درهم مقابل شراء 254.66 مليون سهم بقيمة 1.23 مليار درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغ صافي استثمار العرب خلال الأسبوع الماضي نحو 19.6 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع أسهم بقيمة 294.88 مليون درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 314.5 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي 3 ملايين درهم (شراء) كمحصلة لبيع أسهم بقيمة 176.94 مليون درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 180 مليون درهم.

وبلغ صافي تعاملات الجنسيات الأخرى 164.4 مليون درهم (شراء) كمحصلة لبيع أسهم بقيمة 1.291 مليار درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 1.455 مليار درهم.

25.9 مليون درهم صافي بيع المؤسسات في سوق العاصمة

حسب تقرير التداول الأسبوعي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة الأسهم التي باعتها المؤسسات 2.178 مليار دهم عبر 495.79 مليون سهم، وكانت قيمة الأسهم المشتراة 2.152 مليار درهم من خلال شراء 444.36 مليون سهم، ولتكون محصلة تعاملات الشركات (بيع) بقيمة 25.9 مليون درهم و(بيع) 51.43 مليون سهم.

وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم التي اشتراها الأفراد بلغت 413.74 مليون درهم عبر 272.69 مليون سهم، في حين كانت قيمة الأسهم التي باعها الأفراد 387.7 مليون درهم من خلال 221.26 مليون سهم، ولتكون محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع (شراء) بقيمة 25.9 مليون درهم ومحصلة تداولاتهم (شراء) بواقع 51.43 مليون سهم.

وإلى ذلك أظهرت بيانات إدارة سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال الأسبوع الماضي كان (شراء) بقيمة 28.6 مليون درهم بعد بيع أسهم بقيمة 1.66 مليار درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 1.695 مليار درهم.

وخلال الأسبوع الماضي كان صافي استثمار البنوك في سوق دبي (بيع) بقيمة 75.13 مليون درهم بعد بيع أسهم بقيمة 91.67 مليون درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 16.53 مليون درهم فقط، فيما كان صافي استثمار الشركات (شراء) بقيمة 124.1 مليون درهم من بيع أسهم بقيمة 1.55 مليار درهم وشراء أسهم بقيمة 1.67 مليون درهم، وكذلك كان صافي استثمار المؤسسات (بيع) بقيمة 20.36 مليون درهم من بيع أسهم بقيمة 20.36 مليون درهم وعدم شراء أي سهم.

وزادت تعاملات بيع الأفراد من الأسهم على تعاملات الشراء لتكون محصلة تعاملات المستثمرين الأفراد (بيع) في سوق دبي المالي بقيمة 37.36 مليون درهم من بيع أسهم بقيمة 1.246 مليار درهم مقابل شراء بقيمة 1.209 مليار درهم.