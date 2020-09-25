تصويت قريب على حزمة إنقاذ أميركية جديدة

شريف عادل (واشنطن)

مع ارتفاع وتيرة الشك في عودة سريعة لانتعاش الاقتصاد الأميركي في أعقاب تراجعه الكبير بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوامر الإغلاق التي استهدفت الحد من انتشاره، رغم ما تم إنفاقه بالفعل من تريليونات الدولارات لتحفيزه، أعد الديمقراطيون في مجلس النواب حزمة جديدة لإنقاذ الاقتصاد والأميركيين، لا تتجاوز قيمتها 2.4 تريليون دولار، أملاً في التصويت عليها الأسبوع القادم.

وبعد أسابيعٍ لم يتمكن فيها ممثلو الحزبين في الكونجرس من التوافق حول حزمة يحتاجها الاقتصاد الأميركي بوضوح، خفض الديمقراطيون طلباتهم بنحو تريليون دولار، وقدموا حزمة تشمل تعويضات سخية للبطالة، ومدفوعات نقدية مباشرة للأميركيين، ومساعدات مباشرة لشركات الطيران، بالإضافة إلى برنامج لإقراض الشركات الصغيرة.

ورغم إعلان الإدارة الأميركية قبل أسابيع عن حزمة بقيمة 1.3 تريليون دولار، لم تتجاوز قيمة الحزمة الفعلية التي قدمها الجمهوريون للتصويت 500 مليار دولار، وتم القضاء عليها من أول جولة.

وجاءت خطوة الحزب الديمقراطي بعد أن حركت كلمات جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، المياه الراكدة في مسألة حزمة تحفيز الاقتصاد، حين أكد لأعضاء لجنة الخدمات المالية بالكونجرس منتصف الأسبوع المنتهي احتياج الاقتصاد لمزيد من الأموال الحكومية، مؤكداً أنهم في البنك «لم يعد لديهم الكثير مما يمكن أن يقوموا به». وأيد ستيفن منوشن، وزير الخزانة، رؤية باول، حيث أوضح أن برنامج القروض الذي تم إقراره قبل شهور أدى الغرض منه وحما الملايين من الأميركيين من فقدان وظائفهم، مضيفاً أن «ما تحتاجه الشركات والعاملين الآن هو المنح التي لا ترد، وهو ما يتطلب موافقة الكونجرس على مزيد من المخصصات من أموال الحكومة، لا من البنك الفيدرالي».

ويوم الخميس، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأميركية تقدم 870 ألف أميركي بطلبات للحصول على تعويضات البطالة، ليبقى العدد الذي يتم الإعلان عنه أسبوعياً أعلى كثيراً من المستويات التي سبقت ظهور الوباء القاتل، في تعبير عن عدم ثقة الشركات في عودة الاقتصاد إلى ما كان عليه مطلع العام الحالي. ورغم انخفاض معدل البطالة بين الأميركيين إلى 8.4% في نهاية الشهر الماضي، بعد اقترابه من 15% في نهاية شهر أبريل، إلا أن تباطؤ معدل خلق الوظائف خلال الأسابيع الأخيرة يشير إلى تشبع سوق العمل في ظل الانكماش الملحوظ في النشاط الاقتصادي في البلاد.

ورغم تراجع معدلات البطالة في كل الولايات الأميركية خلال الشهور الأخيرة، ظلت معدلات البطالة مرتفعة بصورة واضحة، خاصة في ولايات الشمال الشرقي والغرب، وسجلت أكثر من 10% في 10 ولايات أميركية على الأقل الشهر الماضي.

وتقول كاثي بوستانسيتش، الخبيرة الاقتصادية في مركز الأبحاث الشهير أكسفورد إيكونوميكس، إن سوق العمل لم تخرج من أزمتها حتى الآن، مشيرةً إلى أنها «لا تزال شديدة الصعوبة والضعف، إلا أنها بدأت التحرك في الاتجاه الصحيح».