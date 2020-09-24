223 مليون درهم صادرات عجمان للسعودية 2019

عجمان (الاتحاد)

أشاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بمستوى العلاقات الاقتصادية بين الإمارة والمملكة، وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الصادرة لمستثمرين سعوديين هي 117 رخصة اقتصادية، منها 14 رخصة لسيدات أعمال.

وذكر التقرير أن من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها الرخص للمستثمرين السعوديين أنشطة بيع المجوهرات والمصوغات، وبيع العطور بالتجزئة، والوساطة في بيع وشراء العقارات. كما أوضح التقرير حجم صادرات الإمارة إلى السعودية، والتي بلغت نحو 223 مليون درهم عام 2019. وقال عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام بالندب في الدائرة: «نتقدّم بأحر التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ90، والذي يُمثّل عرساً وطنياً مشتركاً نُعبر خلاله عن عُمق العلاقات بين البلدين والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين في مختلف المجالات، ومن بينها الصعيد الاقتصادي والتعاون التجاري الإماراتي - السعودي، ونحن #معاً_أبداً».

وأضاف: «شكّلت المملكة العربية السعودية على الدوام حليفاً استراتيجياً للدولة، ونتطلّع إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية معها وبناء علاقات اقتصادية تخدم مصالح البلدين، بما يحقق استدامة الرفاهية للشعبين الشقيقين».