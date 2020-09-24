إنشاء 2400 وحدة فندقية وسكنية في «جزيرة المرجان»

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة (مرجان) المطور الرئيس في إمارة رأس الخيمة، «نخوض حالياً مناقشات مع مشغلين دوليين لتطوير فنادق في جزيرة المرجان، تلبي تطلعات مختلف فئات الزوار»، مشيراً إلى أن 25% من أراضي الجزيرة لا تزال متاحة للتطوير.

وأضاف أن «جزيرة المرجان مشروع متكامل، صمم وفق أعلى المعايير العالمية في العام 2004».

وتابع أن بناء الجزيرة، التي تتكون من 4 جزر اصطناعية، قام على دراسات علمية، حيث بدأ بنقل نحو 3.5 مليون متر مكعب من الصخور لبناء الجزيرة التي تمتد الآن على مساحة 2.7 مليون متر مربع. ومن ثم قامت المكابس بضغط الرمال لتكوين أساسات صلبة يقوم عليها المشروع الذي تواصلت فيه عمليات الإنشاء، إلى أن تم افتتاحه رسمياً في العام 2013، لافتاً إلى اعتماد رأس الخيمة على مواردها لبناء الجزيرة، التي تحتضن اليوم 1600 غرفة فندقية من فئة الخمس نجوم ضمن منشأتين، فيما لا تزال الدراسات مستمرة لبناء 2400 وحدة فندقية وسكنية متعددة الاستخدامات، من المتوقع اكتمالها في العام 2025.

وأكد أن جزيرة المرجان وجهة للحياة العصرية، لما توفره من عوامل جذب ووسائل راحة للمقيمين والسائحين، وهو ما يشكل دافعاً لاستمرار التميز في منشآت الجزيرة، لتصبح مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة والضيافة.