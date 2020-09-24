«ريرا» تدعو الملاك لتسجيل عقاراتهم قبل نهاية سبتمبر الجاري

يوسف العربي (دبي)

دعت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، إلى تقديم جميع طلبات التسجيل في النظام المبدئي قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، للاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على عدم استكمال إجراءات التسجيل في السجل العقاري.

وجاءت هذه الإعفاءات، استناداً للتعميم الصادر عن دائرة المالية في حكومة دبي رقم (4) لسنة 2020، بشأن حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من قبل حكومة دبي، التي من شأنها أن تسهم في تخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة، كما جاء تمديد إلغاء غرامات تأخير التسجيل العقاري في دبي حتى نهاية سبتمبر، انطلاقاً من حرص دائرة الأراضي والأملاك المستمر على إتاحة المجال أمام المتعاملين كافة للتسجيل في السجل العقاري، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف.

ووفق قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، يتوجب على المطورين تسجيل المشروعات التي يكتمل إنشاؤها في السجل العقاري لدى الدائرة، فور حصولهم على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة، ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.