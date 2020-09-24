%1.6 سعر الفائدة على مبادلات الدرهم

أبوظبي (وام)

استمر سعر الفائدة على المبادلات على الدرهم لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.6% في نهاية النصف الأول من العام 2020، وذلك رغم ارتفاعه إلى 1.9% خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي قبل أن يعود للاستقرار مجدداً في نهاية الشهر ويغلق عند مستواه السابق.وكان هامش مبادلات أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات بين الدرهم والدولار في الربع الثاني من عام 2020 شهد تذبذباً من 110 نقاط أساس في أوائل أبريل إلى 131 نقطة أساس في نهاية الشهر، قبل أن ينخفض إلى 102 نقطة أساس في نهاية الربع..

ومع ذلك، ارتفع المتوسط ربع السنوي من 92 نقطة أساس في الربع الأول إلى 113 نقطة أساس في الربع الثاني من العام.

وتعتمد مبادلات أسعار الفائدة على تبادل سعر فائدة ثابت لمدفوعات متغيرة مرتبطة بسعر فائدة، والذي غالبا ما يكون على التبادلات بالدولار الأميركي «الليبور». وانخفض بالدولة سعر «الليبور» لأجل 3 أشهر من 1.62% في نهاية مارس من العام 2020 إلى 0.76% في نهاية يونيو من العام ذاته، وذلك تماشياً مع تراجع سعر الليبور بالدولار.

يذكر أن الفرق بين أسعار الفائدة على المبادلات لأجل 10 سنوات للدرهم والدولار شهدت اتجاهاً هابطاً في نهاية عام 2019، منخفضة إلى 95 نقطة أساس وذلك وفقاً لإحصائيات المصرف المركزي.