الإمارات تشارك في «الوزاري 11» للطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمؤتمر الطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة مهمة الابتكار اللذين تستضيفهما المملكة العربية السعودية برعاية وزارة الطاقة هناك، خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر الجاري.

واستعرض المزروعي في كلمته جهود دولة الإمارات في تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال استدامة قطاع الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أهميتها في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 الهادفة إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة بنحو 50% وخفض الاستهلاك مقارنة بالوضع الاعتيادي إلى 40%.

وقال: دولة الإمارات غنية بالمصادر الهيدروكربونية، ولديها مزيج متنوع من الطاقة، ما يعد فرصة لنا للاستفادة منها، والبناء على خبراتنا في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائنا المحليين والدوليين في تطوير طاقة الهيدروجين وفرص استخدامه في تخزين الطاقة الشمسية، مشيرا إلى مشروع الهيدروجين الأخضر الجاري العمل عليه في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.

وأوضح أن دولة الإمارات أعلنت عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات في منطقة الظفرة في أبوظبي، حيث سجل المشروع رقماً قياسياً كأدنى مستوى لتكلفة الإنتاج بقيمة 0.0135 دولار أميركي/‏‏ كيلوواط ساعة. كما أعلنت في يوليو الماضي عن توصيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية بالشبكة الكهربائية، لخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون الكربون، لافتا إلى جهود الدولة في تقنيات التقاط وتخزين الكربون.

وقال المزروعي: نبحث عن طرق مبتكرة لدمج الطاقة النظيفة مع البنية التحتية في المباني الجديدة، ووسائل النقل، إذ تعد قابلية البنية التحتية للتكيف أمراً ضرورياً لمواكبة زيادة مشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات.