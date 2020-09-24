«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات جديدة

دبي (الاتحاد)

تستأنف طيران الإمارات خدمة محطاتها الثلاث في جنوب أفريقيا جوهانسبرغ وكيب تاون وهراري عاصمة زيمبابوي في الأول من أكتوبر المقبل، ودربان في الـ 4 منه، وموريشيوس في الـ 3 منه ما يرفع عدد وجهاتها إلى 92 مدينة، 19 منها في القارة الأفريقية. وتمضي الناقلة في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها. وسيتمكن العملاء الذين يسافرون من وإلى محطات طيران الإمارات الثلاث في جنوب أفريقيا من مواصلة سفرهم بسرعة وبأمان عبر دبي إلى مختلف محطات الناقلة في أوروبا والشرقين الأقصى والأوسط وغرب آسيا وأستراليا.

وستشغل طيران الإمارات رحلتين أسبوعياً إلى هراري متصلتين مع خدمة لوساكا لربط زامبيا وزيمبابوي عبر دبي مع مختلف المحطات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات. وستستأنف خدمة موريشيوس مبدئياً برحلة أسبوعية أيام السبت لدعم جهود حكومة موريشيوس لإعادة مواطنيها إلى البلاد والمساهمة في انتعاش صناعة السياحة في تلك الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي، ونقل المسافرين بأمان من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط عبر دبي.