«القيادية» تضغط على الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

غلبت النزعة البيعية على تعاملات أسواق الأسهم المحلية في آخر جلسة تداول من الأسبوع الجاري، وسط تداولات منخفضة نسبياً، ما قلل من تأثير عمليات البيع على أداء الأسواق، وعكس تمسك المستثمرين بأسهمهم، في ظل توقعاتهم أن تحقق ارتفاعات جيدة في الفترة المقبلة.

وكانت محصلة تعاملات الأمس، انخفاض القيمة السوقية بنحو 8.6 مليار درهم، نتيجة لتراجع القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 5.49 مليار درهم إلى 675.438 مليار درهم، وانخفاض القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي بنحو 3.11 مليار درهم إلى 314.698 مليار درهم.

التداولات

وأغلقت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث خسر مؤشر سوق دبي المالي نحو 33.2 نقطة، ليغلق عند مستوى 2252.25 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.45%، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.52%، ليخسر 23.4 نقطة، ويغلق عند مستوى 4466.82 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 576.63 مليون درهم، من تداول 424.684 مليون سهم خلال 6765 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 323.84 مليون درهم بعد تداول 119.85 مليون سهم، خلال تنفيذ 2200 صفقة.

وفيما يخص قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تصدرها سهم «سوداتل» بنحو 27.9 مليون سهم، تلاه «الدار العقارية» بتداول 27.4 مليون سهم، ثم «إشراق للاستثمار» بنحو 17.16 مليون سهم.

وحل سهم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» رابعاً بحجم تداولات 8.59.1 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بحجم تداولات 7.5 مليون سهم.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 72.3 مليون درهم، تلاه «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 69.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 55 مليون درهم.

وحل سهم «أبوظبي التجاري» رابعاً في قائمة النشاط من حيث القيمة بنحو 41.6 مليون درهم، وتلاه «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بقيمة تداولات 31.1 مليون درهم.

الأسهم النشطة

وأظهرت البيانات أن انخفاض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء تأثراً بانخفاض نسبي لعدد من الأسهم النشطة والقيادية، وجاء في مقدمتها أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.89% إلى 11.1 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 1.48% إلى 2 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.36% إلى 5.5 درهم، كما سجلت أسهم نشطة انخفاضات بنسبة أكبر ومنها «إشراق» بنسبة 5% إلى 0.323 درهم، «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بنسبة 1.44% إلى سعر 3.42 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.32% إلى سعر 37.78 درهم.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي انخفاض المؤشر العام، تفاعلاً مع هبوط أسهم 25 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 5 شركات فقط، وتم التعامل على 304.828 مليون سهم، بقيمة 252.79 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4565 صفقة. وحقق سهم «إعمار العقارية» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 55.5 مليون درهم، وتلاه «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداول 34.9 مليون درهم، ثم «أرابتك القابضة» بقيمة 21.1 مليون درهم.

وتصدر سهم «الإثمار القابضة» قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 53.4 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 38.5 مليون سهم، ثم «أرابتك القابضة» بتداول 37.6 مليون سهم.

عمليات بيع

ولعبت أسهم «إعمار» وشقيقتها دوراً رئيساً في انخفاض المؤشر العام لسوق دبي أمس، بعد أن دعمت ارتفاع المؤشر في اليوم السابق، حيث انخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.39% إلى 2.85 درهم، وانخفض سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 3.23% إلى 2.39 درهم، وانخفض سهم «إعمار مولز» بنسبة 1.34% إلى 1.47 درهم.

كما ضغطت عمليات البيع التي تمت على عدد من الأسهم النشطة الأخرى على مؤشر السوق، وكان أبرزها سهم «أرابتك القابضة» الذي واصل الانخفاض بالحد الأقصى، وتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، ليغلق عند سعر 0.559 درهم، مع اختفاء طلبات الشراء تماماً على السهم، قبل أن يعلن سوق دبي المالي عن إيقاف التداول على السهم اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرا، لتزامنه مع موعد انعقاد الجمعية العمومية، موضحاً أنه سيتم إيقاف التداول على الأسهم لحين الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية.

وانطبق الأمر ذاته على أسهم «الإمارات دبي الوطني» الذي انخفض بنسبة 1.41%، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 4% و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.69% و«جي إف إتش» بنسبة 1.13%.

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