إطلاق تقرير «قطاع الأبنية الخضراء في الإمارات»

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، أمس، تقرير «قطاع الأبنية الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020»، تزامناً مع الاحتفال بفعاليات «الأسبوع العالمي للأبنية الخضراء».

ووفقاً لتقرير «قطاع الأبنية الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020»، تبلغ مساحة المشاريع المشيدة التي تلبي لوائح الأبنية الخضراء المحلية، أو برامج الاعتماد المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 63.96 مليون متر مربع.

وكشف التقرير عن عدد الأبنية المدرجة ضمن تصنيفات الأبنية الخضراء العديدة في مختلف أرجاء دولة الإمارات.

وقال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «يقدم تقرير قطاع الأبنية الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020 رؤى مدعومة بالدلائل حول التقدم المحرز في دولة الإمارات، على صعيد الترويج للبيئات العمرانية المستدامة».

ومع تنامي حضور الأبنية المشيدة وفقاً للوائح الأبنية الخضراء، تحقق دولة الإمارات إنجازات نوعية، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها بأبنية ذات انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

ونحن ملتزمون بتعزيز جهودنا لتحقيق هذا الهدف، عبر تقديم الرؤى القيّمة حول أفضل الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، ونشر المعرفة في هذا المجال.

وأضاف التقرير أن الاستمرار بالتركيز على عمليات تحديث المباني وتحقيق عملياتها لانبعاثات كربونية صفرية، هو أمر في غاية الأهمية.